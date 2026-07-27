Maruti Brezza ZXi CNG खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लें कीमत, माइलेज और दमदार फीचर्स
Maruti Suzuki Brezza ZXi: क्या आप मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा ZXi CNG खरीदने का प्लान बना रहे हैं? कोई भी फैसला लेने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए. इसकी कीमत और असल जिंदगी में इस्तेमाल से लेकर इसके फीचर्स, सेफ़्टी और परफ़ॉर्मेंस तक यह आर्टिकल इस गाड़ी के बारे में सभी जरूरी जानकारी देता है, जिसमें कुछ कम जानी-पहचानी बातें भी शामिल हैं.
On-Road Price
Maruti Suzuki Brezza ZXi CNG की कीमत ₹11.30 लाख (एक्स-शोरूम) है जबकि नई दिल्ली में इसकी अनुमानित ऑन-रोड कीमत लगभग ₹13.45 लाख है जिसमें RTO, इंश्योरेंस और अन्य लागू शुल्क शामिल हैं.
Engine Specifications
इस SUV में 1,462cc, 1.5-लीटर K15C पेट्रोल-CNG इंजन है जो CNG मोड में 5,500 rpm पर 86.63 bhp की पावर और 4,200 rpm पर 121.5 Nm का टॉर्क देता है.
Transmission
Brezza ZXi CNG में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) सेटअप है जो स्मूद और बेहतर परफॉर्मेंस देता है.
Mileage
यह CNG मोड में 22.1 km/kg का ARAI-सर्टिफाइड माइलेज देती है जिससे यह कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एक फ्यूल-एफिशिएंट ऑप्शन बन जाती है.
Features
इस SUV में 9 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
Safety
सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर और सभी पैसेंजर्स के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं.
Dimensions
Brezza ZXi CNG का ग्राउंड क्लीयरेंस 198 mm है इसमें पांच लोगों के बैठने की जगह है और 55 लीटर का पेट्रोल फ्यूल टैंक है जो इसे शहर और हाईवे दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए उपयुक्त बनाता है.
Overall Package
Maruti Suzuki Brezza ZXi CNG बेहतरीन माइलेज, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, मॉडर्न फीचर्स, मजबूत सेफ्टी इक्विपमेंट और Maruti Suzuki के बड़े सर्विस नेटवर्क का कॉम्बिनेशन देती है जिससे यह रोजाना परिवार के इस्तेमाल के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाती है.