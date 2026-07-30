Maruti Brezza Facelift या Mahindra XUV 3XO? कीमत, माइलेज, सेफ्टी और फीचर्स में कौन निकली सबसे आगे, जानें पूरा मुकाबला

Maruti Brezza Facelift vs Mahindra XUV 3XO: कई ब्रांड्स के नए मॉडल लॉन्च करने के साथ ही सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है. मारुति सुजुकी ने भारत में ब्रेज़ा का नया वर्शन (फेसलिफ्ट) लॉन्च किया है, जिसमें इसे कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए कई अपडेट्स किए गए हैं. वहीं महिंद्रा XUV 3XO शानदार फीचर्स के साथ आती है और सड़क पर इसकी मौजूदगी काफी दमदार है.