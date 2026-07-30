Maruti Brezza Facelift या Mahindra XUV 3XO? कीमत, माइलेज, सेफ्टी और फीचर्स में कौन निकली सबसे आगे, जानें पूरा मुकाबला
Maruti Brezza Facelift vs Mahindra XUV 3XO: कई ब्रांड्स के नए मॉडल लॉन्च करने के साथ ही सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है. मारुति सुजुकी ने भारत में ब्रेज़ा का नया वर्शन (फेसलिफ्ट) लॉन्च किया है, जिसमें इसे कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए कई अपडेट्स किए गए हैं. वहीं महिंद्रा XUV 3XO शानदार फीचर्स के साथ आती है और सड़क पर इसकी मौजूदगी काफी दमदार है.
कीमत की तुलना
Maruti Brezza Facelift की शुरुआती कीमत लगभग ₹7.40 लाख (एक्स-शोरूम) है जबकि Mahindra XUV 3XO की शुरुआती कीमत ₹7.54 लाख (एक्स-शोरूम) है जिससे Brezza थोड़ी ज्यादा सस्ती है.
फीचर्स की तुलना
Maruti Brezza Facelift में 10.1-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं Mahindra XUV 3XO में डुअल डिजिटल डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS और प्रीमियम केबिन जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
माइलेज की तुलना
Maruti Brezza Facelift का ARAI-सर्टिफाइड माइलेज लगभग 20–21 kmpl है और यह CNG ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध है जबकि Mahindra XUV 3XO का माइलेज वैरिएंट के आधार पर लगभग 18–21 kmpl है.
सुरक्षा की तुलना
Maruti Brezza Facelift में 6 एयरबैग, TPMS, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट और 5-स्टार भारत NCAP सुरक्षा रेटिंग मिलती है. Mahindra XUV 3XO में भी बेहतर सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और लेवल-2 ADAS शामिल हैं.
परफ़ॉर्मेंस की तुलना
Maruti Brezza Facelift में 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है जबकि Mahindra XUV 3XO ज़्यादा पावरफ़ुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो बेहतर एक्सेलरेशन और स्पोर्टी ड्राइविंग अनुभव देती है.
Which SUV is Better
जो खरीदार बेहतर फ़्यूल एफिशिएंसी और कम मेंटेनेंस चाहते हैं उनके लिए Maruti Brezza Facelift एक बेहतर विकल्प है जबकि जो लोग प्रीमियम फ़ीचर्स, एडवांस्ड सुरक्षा टेक्नोलॉजी और मजबूत परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं उनके लिए Mahindra XUV 3XO एक बेहतरीन विकल्प है.