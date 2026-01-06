Maruti Baleno vs Fronx: माइलेज, इंजन पावर और सेफ्टी में कौन आगे? जानें कौन-सी कार है पैसा वसूल

Safety & Comfort:

छह एयरबैग, EBD के साथ ABS, ISOFIX माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और रियर AC वेंट जैसे कम्फर्ट फीचर्स दोनों में उपलब्ध हैं, हालांकि कुछ एडवांस्ड फीचर्स हायर वेरिएंट के लिए रिज़र्व हो सकते हैं.