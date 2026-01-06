Maruti Baleno vs Fronx: माइलेज, इंजन पावर और सेफ्टी में कौन आगे? जानें कौन-सी कार है पैसा वसूल
मारुति सुजुकी बलेनो और मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की तुलना करने वाली हमारी आसान गाइड पढ़ें और जानें कि हमारे नए कार लोन आपकी कार खरीदने में कैसे मदद कर सकते हैं.
Price Comparison:
मारुति सुजुकी बलेनो की कीमत फ्रोंक्स के मुकाबले कम है, जिससे यह ज़्यादा बजट-फ्रेंडली ऑप्शन बन जाती है.
Engine Options:
फ्रोंक्स में स्पोर्टी परफॉर्मेंस के लिए टर्बोचार्ज्ड इंजन का ऑप्शन मिलता है, जबकि बलेनो में एक रिफाइंड नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो रोज़ाना स्मूथ ड्राइविंग के लिए आइडियल है.
Fuel Efficiency:
दोनों कारें अच्छा माइलेज देती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड पेट्रोल वेरिएंट में फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में बलेनो थोड़ी आगे है.
Dimensions & Practicality:
फ्रॉन्क्स ज़्यादा ऊंची और थोड़ी बड़ी है और इसका लुक SUV जैसा है, जबकि बलेनो एक क्लासिक हैचबैक है जिसमें थोड़ा ज़्यादा बूट स्पेस है.
Design & Style:
बलेनो में एक स्लीक अर्बन हैचबैक डिज़ाइन है, जबकि फ्रॉन्क्स का लुक ज़्यादा स्पोर्टी और SUV जैसा है जो युवा खरीदारों को पसंद आ सकता है.
Infotainment & Tech:
दोनों मॉडल में 9-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay/Android Auto और प्रीमियम साउंड सिस्टम हैं, जो मॉडर्न कनेक्टिविटी और टेक फीचर्स देते हैं.
Safety & Comfort:
छह एयरबैग, EBD के साथ ABS, ISOFIX माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और रियर AC वेंट जैसे कम्फर्ट फीचर्स दोनों में उपलब्ध हैं, हालांकि कुछ एडवांस्ड फीचर्स हायर वेरिएंट के लिए रिज़र्व हो सकते हैं.