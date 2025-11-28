UAE Citizenship Rule: अमीराती लड़की से शादी कर लो मिल जाएगी नागरिकता, जानें क्या है इस दावें के पीछे का सच?
UAE Citizenship Rules: संयुक्त अरब अमीरात (UAE), विशेषकर दुबई, दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. भारत से भी हर साल लाखों लोग बेहतर नौकरी, टैक्स-फ्री आय, शानदार लाइफस्टाइल और सुरक्षित वातावरण की तलाश में दुबई का रुख करते हैं. यहाँ की ऊँची-ऊँची इमारतें, विश्वस्तरीय सुविधाएँ, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक अवसरों की विविधता इसे “ग्लोबल ड्रीम सिटी” बनाती हैं.
UAE में नागरिकता को लेकर गलतफहमियाँ
लेकिन अक्सर लोगों के मन में नागरिकता को लेकर कई तरह की गलतफहमियाँ होती हैं, विशेषकर इस बात को लेकर कि यदि कोई व्यक्ति अमीराती (UAE नागरिक) लड़की से शादी कर ले, तो क्या उसे आसानी से UAE की नागरिकता मिल जाएगी.
UAE में नागरिकता पाना सबसे मुश्किल
हकीकत इसके बिल्कुल उलट है. UAE दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ की नागरिकता पाना सबसे मुश्किल माना जाता है. यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति कई साल तक UAE में रहकर नौकरी या कारोबार भी करे, तब भी उसे सीधे नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है.
आबादी विदेशी कामगारों की सबसे ज्यादा
UAE सरकार अपने नागरिकता कानून को काफ़ी सख्ती और नियंत्रित तरीके से लागू करती है. देश की जनसंख्या में स्थानीय नागरिकों की संख्या पहले से ही बहुत कम है और अधिकांश आबादी विदेशी कामगारों की है. इस वजह से UAE अपने नागरिकता कानूनों को बेहद सीमित और कठोर रखता है ताकि जनसंख्या संतुलन और राष्ट्रीय पहचान सुरक्षित रहे.
क्या अमीराती लड़की से शादी करने पर मिलती है नागरिकता?
अब सवाल यह है कि क्या किसी अमीराती लड़की से शादी करने पर पति को नागरिकता मिल सकती है? UAE कानून के अनुसार, अमीराती महिला से शादी करने से विदेशी पुरुष को UAE की नागरिकता नहीं मिलती. हालांकि, उसे कुछ रेजिडेंसी से जुड़े लाभ जरूर मिल सकते हैं, लेकिन नागरिकता मिलने की कोई गारंटी नहीं होती.
अमीराती पुरुष से शादी करने पर क्या है नियम?
इसके विपरीत, यदि कोई विदेशी महिला किसी अमीराती पुरुष से शादी करती है, तो वह निश्चित समय के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है, बशर्ते वह सभी कानूनी शर्तें पूरी करती हो. यानी UAE में विवाह आधारित नागरिकता भी लिंग के आधार पर अलग नियमों के साथ लागू होती है.
क्या हैं UAE नागरिकता पाने के तरीके?
UAE नागरिकता पाने के तरीकों में मुख्य रूप से शामिल हैं—विशेष योगदान, विज्ञान, कला, इनोवेशन, निवेश या देश के लिए असाधारण सेवाएँ. सिर्फ सामान्य नौकरी या व्यवसाय इसके लिए पर्याप्त नहीं होते. सरकार बहुत चयनात्मक तरीके से ही नागरिकता देती है और यह प्रक्रिया आम लोगों के लिए लगभग असंभव मानी जाती है.
UAE में नागरिकता पाना बेहद कठिन
UAE में रहना और काम करना भले ही आसान हो, लेकिन नागरिकता पाना बेहद कठिन है. इसलिए अमीराती लड़की से शादी करना नागरिकता का शॉर्टकट नहीं है, और ऐसे भ्रम से बचकर वास्तविक कानूनी स्थितियों को समझना जरूरी है.