क्या शादी करने से कम होता है कैंसर का खतरा, जानिए क्या कहती है रिसर्च?

Married People Cancer Risk: कैंसर से जुड़ी हाल ही में एक रिसर्च में पता लगा है कि शादीशुदा लोगों को कैंसर का खतरा उन लोगों से कम होता है, जो अकेले रहते हैं या फिर कभी शादी नहीं करते. यह बात जानकर कई लोगों का इसपर यकीन का मुश्किल हो जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, इसमें सिर्फ शादी होना कारण नहीं है, बल्कि सही लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य जांच और मेडिकल सुविधाओं तक पहुंच जैसी कई चीजें भी शामिल है. आइए जानते हैं आखिर रिसर्च क्या कहती है?