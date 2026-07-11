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Marriage Tips: शादी से पहले जरूर पूछें ये 5 सवाल, नहीं तो पछतावे में बीच जाएगी पूरी जिंदगी

Relationship Tips: शादी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है, जो जितनी खुशियाँ लाती है, उतनी ही ज़िम्मेदारियाँ भी लाती है. अक्सर लोग सोशल प्रेशर या उम्र से जुड़ी ज़रूरतों की वजह से जल्दबाज़ी में शादी कर लेते हैं, लेकिन क्या आप इस बड़े बदलाव के लिए मेंटली और इमोशनली तैयार हैं? शादी के लिए हाँ कहने से पहले, यह तय करना ज़रूरी है कि क्या आप सच में अंदर से इस ज़िम्मेदारी के लिए तैयार हैं, या आप बस सोशल प्रेशर में आ रहे हैं. इसलिए, शादी के लिए हाँ कहने से पहले आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए.


By: Divyanshi Singh | Published: July 11, 2026 9:48:11 PM IST

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क्या आप यह फ़ैसला खुद ले रहे हैं?

लोग अक्सर परिवार या दोस्तों के प्रेशर में आकर शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं. लेकिन उससे पहले, खुद से यह पूछना ज़रूरी है कि क्या आप सच में अपनी पूरी ज़िंदगी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, या आप बस अकेलेपन या सोशल प्रेशर से बचने की कोशिश कर रहे हैं? शादी आपकी पर्सनल इच्छा पर आधारित होनी चाहिए, बाहरी प्रेशर पर नहीं.

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क्या आप अपनी ज़िंदगी किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं?

शादी के बाद, "मैं" की जगह "हम" आ जाता है. आपके फ़ैसले, आपका समय, और यहाँ तक कि आपकी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग भी आपके पार्टनर से प्रभावित होगी. तो, हाँ कहने से पहले, खुद से पूछें कि क्या आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने और दूसरे व्यक्ति की पसंद-नापसंद को समझने के लिए तैयार हैं. अगर आप अभी भी पूरी तरह से अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीना चाहते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको थोड़ा और समय लेना चाहिए.

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क्या आपकी उम्मीदें असलियत पर आधारित हैं?

हम अक्सर फिल्मों या सोशल मीडिया के आधार पर शादी की एक परफेक्ट तस्वीर बना लेते हैं. लेकिन असल ज़िंदगी में चुनौतियाँ, ज़िम्मेदारियाँ और मतभेद भी आते हैं. इसलिए, खुद से पूछें कि क्या आप अपने पार्टनर को उनकी खूबियों और कमियों के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. अगर आपकी उम्मीदें सिर्फ़ रोमांस तक ही सीमित हैं, तो आपको शादी के बारे में फिर से सोचने की ज़रूरत हो सकती है.

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क्या वे फाइनेंशियली ज़िम्मेदार हैं?

हालांकि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन एक सफल शादी के लिए फाइनेंशियल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. खुद से पूछें, "क्या मैं और मेरा पार्टनर भविष्य के खर्चों, सेविंग्स और कर्ज़ को मैनेज करने के लिए तैयार हैं?" फाइनेंशियल मामलों पर ईमानदारी से बातचीत करने से शादी के बाद होने वाले आधे झगड़े खत्म हो सकते हैं.

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क्या आप एक-दूसरे से खुलकर बात कर सकते हैं?

यह सबसे ज़रूरी सवाल है. क्या आप अपने होने वाले पार्टनर के साथ हर मुद्दे पर खुलकर बात कर सकते हैं? अगर आप अपनी बात कहने में हिचकिचाते हैं या आपको लगता है कि वे समझ नहीं पाएंगे, तो यह भविष्य के लिए एक चुनौती हो सकती है. एक मज़बूत रिश्ता तभी बनता है जब आप अपनी बात खुलकर कह सकें.

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