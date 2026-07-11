Marriage Tips: शादी से पहले जरूर पूछें ये 5 सवाल, नहीं तो पछतावे में बीच जाएगी पूरी जिंदगी

Relationship Tips: शादी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है, जो जितनी खुशियाँ लाती है, उतनी ही ज़िम्मेदारियाँ भी लाती है. अक्सर लोग सोशल प्रेशर या उम्र से जुड़ी ज़रूरतों की वजह से जल्दबाज़ी में शादी कर लेते हैं, लेकिन क्या आप इस बड़े बदलाव के लिए मेंटली और इमोशनली तैयार हैं? शादी के लिए हाँ कहने से पहले, यह तय करना ज़रूरी है कि क्या आप सच में अंदर से इस ज़िम्मेदारी के लिए तैयार हैं, या आप बस सोशल प्रेशर में आ रहे हैं. इसलिए, शादी के लिए हाँ कहने से पहले आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए.