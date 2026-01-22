Marriage Muhurat 2026: खरमास खत्म होने के बाद फिर क्यों नहीं शुरू हुआ शादियों का सीजन, जानें सही वजह
Marriage Muhurat 2026: शादी का मुहूर्त मकर संक्रांति या खरमास के समाप्त होने के साथ शुरू हो जाता है लेकिन साल 2026 में विवाह के मुहूर्त में देरी क्यों हो रही है, जानें असली वजह और कब से शुरू होगा शादी का सीजन.
हिंदू धर्म में खरमास को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. खरमास के दौरान शुभ और मागंलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. खरमास तब मान्य होता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के बाद खरमास समाप्त हो जाता है और शुभ और मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाते हैं.
लेकिन साल 2026 में खरमास को समाप्त हुए सप्ताह बीत गया और विवाह के मुहूर्त शुरू नहीं हुए. साल 2026 में सूर्य ने मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश कर लिया था, इस दिन को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है.
लेकिन इस साल स्थिति अन्य सालों के मुकाबले अलग है. इस वर्ष शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण मकर संक्रांति (14 जनवरी 2026) के बाद भी विवाह और अन्य मांगलिक कार्य आरंभ नहीं हो पाएंगे.
पंचांग के अनुसार, शुक्र ग्रह मकर राशि में 31 दिसंबर, 2025 को अस्त हो गए थे, शुक्र ग्रह 1 फरवरी को उदय होंगे. शुक्र के उदय होने के बाद ही शुभ और मांगलिक या विवाह के मुहूर्त पड़ रहे हैं और मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाएंगे.
शुक्र ग्रह को शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधाओं और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है. यह ग्रह जातकों के जीवन में वैभव और धन लाता है.शुक्र ग्रह को स्त्री ग्रह, प्रेम और सुख का कारक माना जाता है.
फरवरी 2026 में विवाह के कई शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें मुख्य रूप से 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी की तिथियां शामिल हैं, जो कुल 12 दिन बनते हैं, और इन दिनों में विवाह करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है.