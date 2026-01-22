Marriage Muhurat 2026: खरमास खत्म होने के बाद फिर क्यों नहीं शुरू हुआ शादियों का सीजन, जानें सही वजह

Wedding Season in 2026

हिंदू धर्म में खरमास को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. खरमास के दौरान शुभ और मागंलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. खरमास तब मान्य होता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के बाद खरमास समाप्त हो जाता है और शुभ और मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाते हैं.