  Marriage Muhurat 2026: खरमास खत्म होने के बाद फिर क्यों नहीं शुरू हुआ शादियों का सीजन, जानें सही वजह

Marriage Muhurat 2026: खरमास खत्म होने के बाद फिर क्यों नहीं शुरू हुआ शादियों का सीजन, जानें सही वजह

Marriage Muhurat 2026: शादी का मुहूर्त मकर संक्रांति या खरमास के समाप्त होने के साथ शुरू हो जाता है लेकिन साल 2026 में विवाह के मुहूर्त में देरी क्यों हो रही है, जानें असली वजह और कब से शुरू होगा शादी का सीजन.


By: Tavishi Kalra | Published: January 22, 2026 10:49:39 AM IST

Wedding Season in 2026
Wedding Season in 2026

हिंदू धर्म में खरमास को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. खरमास के दौरान शुभ और मागंलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. खरमास तब मान्य होता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के बाद खरमास समाप्त हो जाता है और शुभ और मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाते हैं.

Wedding Season in 2026
Wedding Season in 2026

लेकिन साल 2026 में खरमास को समाप्त हुए सप्ताह बीत गया और विवाह के मुहूर्त शुरू नहीं हुए. साल 2026 में सूर्य ने मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश कर लिया था, इस दिन को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है.

Wedding Season in 2026
Wedding Season in 2026

लेकिन इस साल स्थिति अन्य सालों के मुकाबले अलग है. इस वर्ष शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण मकर संक्रांति (14 जनवरी 2026) के बाद भी विवाह और अन्य मांगलिक कार्य आरंभ नहीं हो पाएंगे.

Wedding Season in 2026
Wedding Season in 2026

पंचांग के अनुसार, शुक्र ग्रह मकर राशि में 31 दिसंबर, 2025 को अस्त हो गए थे, शुक्र ग्रह 1 फरवरी को उदय होंगे. शुक्र के उदय होने के बाद ही शुभ और मांगलिक या विवाह के मुहूर्त पड़ रहे हैं और मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाएंगे.

Wedding Season in 2026
Wedding Season in 2026

शुक्र ग्रह को शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधाओं और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है. यह ग्रह जातकों के जीवन में वैभव और धन लाता है.शुक्र ग्रह को स्त्री ग्रह, प्रेम और सुख का कारक माना जाता है.

Wedding Season in 2026
Wedding Season in 2026

फरवरी 2026 में विवाह के कई शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें मुख्य रूप से 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी की तिथियां शामिल हैं, जो कुल 12 दिन बनते हैं, और इन दिनों में विवाह करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है.

Marriage Muhurat 2026: खरमास खत्म होने के बाद फिर क्यों नहीं शुरू हुआ शादियों का सीजन, जानें सही वजह - Photo Gallery

