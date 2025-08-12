घोड़े जैसी ताकत और लोहे जैसा बदन ये देसी नुस्खे जो आपको बनाएंगे मर्दाना ताकत का बादशाह
Foods To Increase Body Power: मर्दाना ताकत और स्टैमिना बनाए रखना सिर्फ जिम में पसीना बहाने का काम नहीं है, बल्कि सही डाइट और देसी नुस्खे भी आपको घोड़े जैसी ताकत देने में मदद कर सकते हैं। अंडा, चिकन, मछली और दाल को डाइट में शामिल करने से लंबे समय तक हमारी एनर्जी बनी रहती है, आइए जानतें हैं इनके बारे में..
भीगे बादाम और अखरोट
सुबह खाली पेट 6–8 भीगे हुए बादाम और 2 अखरोट खाने से शरीर को हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड मिलते हैं। ये पोषक तत्व टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित रखते हैं।
नाश्ते में अंडा
अंडा एक नैचुरल सुपरफूड है, जिसमें हाई-क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन D और हेल्दी फैट्स होते हैं। रोज सुबह 2–3 उबले अंडे या ऑमलेट खाने से मसल्स की रिकवरी तेज होती है और स्टैमिना बढ़ता है।
चिकन
चिकन, खासकर चिकन ब्रेस्ट, लो-फैट और हाई-प्रोटीन डाइट है। इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो मांसपेशियों को बनाने और रिपेयर करने में मदद करते हैं। रोजाना 100–150 ग्राम चिकन खाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में हेल्दी मास बढ़ता है।
मछली
मछली, खासकर सैल्मन, रोहू, या सुरमई में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर होता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर दिल को मजबूत करता है और सेक्सुअल हेल्थ में सुधार लाता है।
दालें और चना
दालें, खासकर मसूर, मूंग, और चना, प्रोटीन, आयरन और फाइबर से भरपूर हैं। ये मांसपेशियों को ताकत देती हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखती हैं।
देसी घी
देसी गाय के घी में ओमेगा-3, विटामिन A, D, E और K होते हैं। यह शरीर में ताकत लाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। रोज एक-एक चम्मच घी खाने से स्टैमिना और ताकत दोनों बढ़ते हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है