महल से भी ज्यादा खूबसूरत: दुनिया के 7 सबसे महंगे घरों की झलक
सोचिए एक घर जहाँ हर कोने में विलासिता हो विशाल कमरों की कतार, ऐतिहासिक नजारे, शानदार बगीचे और ऐसी सुविधाएँ जो सामान्य जीवन से ऊपर हों.आज दुनिया में कुछ ऐसे घर हैं जिनकी कीमत अरबों डॉलर में है,चाहे वह अंग्रेजी राजसी आलिशान घर हो, फ्रांस का शाही इकलौता फार्म हो, या एक आधुनिक पेंटहाउस रोमांच,ये सब यह दिखाते हैं कि लग्जरी की कोई सीमा नहीं.आइए जानते हैं ये सात शानदार महल जैसे घरों के बारे में जो देखने में सपनों जैसा लगता है.
बकिंघम पैलेस, लंदन
बकिंघम पैलेस, सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि ब्रिटिश राजशाही का प्रतीक है.लगभग $4.9 बिलियन कीमत वाला यह महल 775 कमरों का है, जिसमें शाही और अतिथि कमरे, ऑफिस, बड़े बाथरूम और भव्य हॉल शामिल हैं.
एंटीलिया, मुंबई
मुंबई की कुम्बाला हिल्स स्थित एंटीलिया मुकेश अम्बानी का निजी निवास है और इसकी कीमत लगभग $2 बिलियन आंकी जाती है.इस 27 मंजिला घर में तीन हेलिपैड, एक प्राइवेट सिनेमा, स्नो रूम , छह-फ़्लोर कार पार्क और शानदार लॉबी-आवासीय क्षेत्र शामिल हैं.
विला लियोपोल्डा, फ्रांस
फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा जगह विला लियोपोल्डा में स्थित है लगभग $750 मिलियन का शाही फार्म है.आज भी इसकी वास्तुकला, भव्य बगीचे, इन्फिनिटी पूल्स और मेहमानों के लिए अलग-अलग आवास शामिल हैं.
विला लेस सेड्रेस, फ़्रांस
यह घर फ्रांस के सेंट-जीन-कैप-फेराट में है और इसकी अनुमानित कीमत $450 मिलियन के करीब है.इस 14 बेडरूम विला के चारों ओर 35 एकड़ से अधिक निम्बू, सिट्रस बाग और जैतून के पेड़ों की खेती है.
फोर फेयरफील्ड पॉन्ड, न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क केसागापोनैक फोर फेयरफील्ड तालाब में स्थित है, अमीरों का झोन में है, और इसकी कीमत लगभग $250 मिलियन है.इसमें 63 एकड़ की जमीन, 29 बेडरूम, 39 बाथरूम और कई मनोरंजन-सुविधाएँ हैं.
लेस पैलैस बुल्लेस, फ्रांस
“बबल पैलेस” नाम से मशहूर लेस पैलैस बुल्लेस, फ्रांस की नजाकत और आधुनिक कला का एक अद्वितीय उदाहरण है.इस घर की कीमत करीब $420 मिलियन है.इसकी सजावट और डिजाइन बबल की तरह बेलनाकार कमरों वाले है, साथ ही एक ओपन-एयर थिएटर, पैनोरमिक लाउंज और आउटडोर पूल भी है.
ओडियन टॉवर पेंटहाउस, मोनाको
यह पेंटहाउस मोनाको की ओडियन टॉवर में स्थित है और इसकी कीमत लगभग $335 मिलियन आंकी जाती है.पाँच-मंज़िला यह penthouse 38,000 वर्ग फुट में बसा है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.