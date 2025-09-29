महल से भी ज्यादा खूबसूरत: दुनिया के 7 सबसे महंगे घरों की झलक

सोचिए एक घर जहाँ हर कोने में विलासिता हो विशाल कमरों की कतार, ऐतिहासिक नजारे, शानदार बगीचे और ऐसी सुविधाएँ जो सामान्य जीवन से ऊपर हों.आज दुनिया में कुछ ऐसे घर हैं जिनकी कीमत अरबों डॉलर में है,चाहे वह अंग्रेजी राजसी आलिशान घर हो, फ्रांस का शाही इकलौता फार्म हो, या एक आधुनिक पेंटहाउस रोमांच,ये सब यह दिखाते हैं कि लग्जरी की कोई सीमा नहीं.आइए जानते हैं ये सात शानदार महल जैसे घरों के बारे में जो देखने में सपनों जैसा लगता है.