धर्मेंद्र को कपड़े खरीदने के लिए पैसे देता था ये एक्टर, 35 फिल्में करके भी बना सुपरस्टार, लाल बहादुर शास्त्री भी थे फैन

धर्मेंद्र के लिए खरीदे थे कपड़े

बहुत कम लोग जानते हैं कि पर्दे पर 'भारत कुमार' की छवि बनाने वाले इस अभिनेता का सफर आसान नहीं था. एक समय ऐसा भी था, जब उन्होंने संघर्षों का सामना किया था. संघर्ष वाले दिनों में वे और धर्मेंद्र पैसे बचाने के लिए एक साथ एक ही कमरे में रहते थे. वे एक दूसरे के कपड़े भी शेयर कर लेते थे. एक इंटरव्यू में सनी देओल ने बताया था कि जब धर्मेंद्र को कपड़ों की सख्त जरूरत थी, तब मनोज कुमार ने अपनी कमाई से उनके लिए एक शर्ट खरीदी थी.