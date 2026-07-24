धर्मेंद्र को कपड़े खरीदने के लिए पैसे देता था ये एक्टर, 35 फिल्में करके भी बना सुपरस्टार, लाल बहादुर शास्त्री भी थे फैन
Manoj Kumar Story: हिंदी सिनेमा का एक ऐसा एक्टर, जिसे उसकी दयालुता और अच्छे व्यवहार के कारण भी जाना जाता था. ये एक ऐसे एक्टर थे, जिनके फैन खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी थे. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1956 में आई फिल्म ‘गंगू तेली’ से की थी. इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था. इसके बाद साल 1957 में आई फिल्म ‘फैशन’ में उन्होंने एक भिखारी का किरदार निभाया. वहीं जब देशभक्ति का जिक्र होता है, तो मनोज कुमार का जिक्र जरूर होता है.
धर्मेंद्र के लिए खरीदे थे कपड़े
बहुत कम लोग जानते हैं कि पर्दे पर 'भारत कुमार' की छवि बनाने वाले इस अभिनेता का सफर आसान नहीं था. एक समय ऐसा भी था, जब उन्होंने संघर्षों का सामना किया था. संघर्ष वाले दिनों में वे और धर्मेंद्र पैसे बचाने के लिए एक साथ एक ही कमरे में रहते थे. वे एक दूसरे के कपड़े भी शेयर कर लेते थे. एक इंटरव्यू में सनी देओल ने बताया था कि जब धर्मेंद्र को कपड़ों की सख्त जरूरत थी, तब मनोज कुमार ने अपनी कमाई से उनके लिए एक शर्ट खरीदी थी.
बंटवारे का दर्द लेकर मुंबई पहुंचे
24 जुलाई 1937 को एबटाबाद (अब पाकिस्तान) में जन्मे मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरि गोस्वामी था. देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया. शुरुआती जिंदगी संघर्षों से भरी रही. फिल्मों में जगह बनाने के लिए उन्होंने लंबे समय तक मेहनत की. छोटे-छोटे रोल किए, स्टूडियो के चक्कर लगाए और कई बार निराशा भी हाथ लगी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.
35 फिल्मों ने बना दिया सुपरस्टार
मनोज कुमार ने अपने करियर में करीब 35 फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेता काम किया. हरियाली और रास्ता, वो कौन थी?, हिमालय की गोद में, दो बदन, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति और शोर जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का बड़ा सितारा बना दिया. उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश और देशभक्ति की भावना भी देखने को मिलती थी.
लाल बहादुर शास्त्री भी थे फैन
साल 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश को "जय जवान, जय किसान" का नारा दिया. कहा जाता है कि शास्त्री जी ने मनोज कुमार से इस नारे की भावना पर फिल्म बनाने की इच्छा जताई. इसके बाद मनोज कुमार ने 'उपकार' बनाई. फिल्म जब रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे हाथोंहाथ लिया और यह देशभक्ति सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो गई. इसी फिल्म के बाद लोगों ने उन्हें प्यार से 'भारत कुमार' कहना शुरू कर दिया.
एक्टर ही नहीं, लेखक और निर्देशक भी
मनोज कुमार ने अभिनय के साथ-साथ लेखन, निर्देशन और फिल्म निर्माण में भी अपनी अलग छाप छोड़ी. उनकी फिल्मों के गाने, संवाद और कहानियां आज भी याद किए जाते हैं. उन्होंने हमेशा ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश की, जिनमें देश, समाज और आम आदमी की बात हो. आज भले ही मनोज कुमार हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनका सिनेमा और उनके निभाए किरदार भारतीय फिल्म इतिहास का अहम हिस्सा हैं.