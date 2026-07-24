‘क्रांति’ से लेकर ‘नील कमल’ तक, मनोज कुमार की वो फिल्में; जिसने उन्हें बनाया सुपरस्टार, देखें लिस्ट

शहीद

साल 1965 में फिल्म 'शहीद' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में मनोज कुमार ने शहीद भगत सिंह का रोल किया था. इस मूवी ने उन्हें रातों-रात आइकॉन बना दिया. मूवी में कामिनी कौशल और प्राण भी लीड रोल में थे, साथ ही इफ्तिखार, निरूपा रॉय, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी और अनवर हुसैन सपोर्टिंग रोल में थे. 'शहीद' को हिंदी में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवॉर्ड, नेशनल इंटीग्रेशन पर बेस्ट फीचर फिल्म का नरगिस दत्त अवॉर्ड और बीके दत्त और दीन दयाल शर्मा के लिए बेस्ट स्क्रीनप्ले का अवॉर्ड मिला.