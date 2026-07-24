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‘क्रांति’ से लेकर ‘नील कमल’ तक, मनोज कुमार की वो फिल्में; जिसने उन्हें बनाया सुपरस्टार, देखें लिस्ट

Manoj Kumar Movies: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, जिन्हें ‘भारत कुमार’ भी कहा जाता था. उन्होंने अपने सिनेमाई करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया. एक्टर अपने पीछे यादगार फिल्मों की एक विरासत छोड़ गए हैं, जिसने आने वाली पीढ़ियों पर गहरा असर डाला है. चलिए जानते हैं उनके करियर की कुछ शानदार फिल्में. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: July 24, 2026 5:10:06 PM IST

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क्रांति

साल 1981 में फिल्म 'क्रांति' रिलीज हुई थी. मनोज कुमार की इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की थी. फिल्म में मनोज कुमार के अलावा दिलीप कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी और परवीन बॉबी जैसे कलाकारों ने काम किया था. यह ब्रिटिश राज के तहत भारत के बैकग्राउंड पर बनी है. फिल्म क्रांति क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के एक ग्रुप पर आधारित है जो कॉलोनियल शासन का विरोध करते हैं.

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गुमनाम

साल 1965 में रिलीज हुई 'गुमनाम' एक सस्पेंस मिस्ट्री क्लासिक फिल्म है, जिसमें मनोज कुमार दूसरों के साथ एक डरावने आइलैंड पर फंसे हुए हैं. राजा नवाथे के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में मनोज कुमार, नंदा, महमूद, प्राण, हेलेन, मदन पुरी, तरुण बोस, धूमल और मनमोहन जैसे एक्टर्स हैं.

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पूरब और पश्चिम

साल 1970 में मनोज कुमार की बनाई और डायरेक्ट की हुई इस पॉपुलर फिल्म 'पूरब और पश्चिम' में मनोज कुमार, सायरा बानू, अशोक कुमार, प्राण और प्रेम चोपड़ा जैसे कलाकारों ने काम किया है. 2007 की फिल्म नमस्ते लंदन इसी क्लासिक से इंस्पिरेशन लेकर बनी थी. यह उनकी पॉपुलर देशभक्ति फिल्मों में से एक है जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है.

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नील कमल

राम माहेश्वरी के निर्देशन में साल 1968 में फिल्म 'नील कमल' रिलीज हुई थी. इस रोमांटिक पुनर्जन्म थ्रिलर फिल्म में वहीदा रहमान ने सीता का रोल किया था , एक ऐसी औरत जिसका अजीब बर्ताव और लंबे समय तक गायब रहना उसके पति राम (मनोज कुमार) के साथ उसके रिश्ते में खटास पैदा करता है. इस मूवी में राज कुमार, महमूद, बलराज साहनी, ललिता पवार और शशिकला भी थे.

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पत्थर के सनम

फिल्म 'पत्थर के सनम' में मनोज कुमार ने वहीदा रहमान और मुमताज़ के साथ काम किया. यह एक रोमांटिक ड्रामा है जो धोखा, राज़ और इमोशनल गहराई जैसे विषयों को दिखाती है। फिल्म में प्राण, महमूद, ललिता पवार और अरुणा ईरानी भी अहम रोल में हैं. इस फिल्म में मशहूर म्यूज़िक जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल के बनाए कई चार्ट-टॉपिंग गाने हैं, जिनके बोल कवि मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं.

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शहीद

साल 1965 में फिल्म 'शहीद' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में मनोज कुमार ने शहीद भगत सिंह का रोल किया था. इस मूवी ने उन्हें रातों-रात आइकॉन बना दिया. मूवी में कामिनी कौशल और प्राण भी लीड रोल में थे, साथ ही इफ्तिखार, निरूपा रॉय, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी और अनवर हुसैन सपोर्टिंग रोल में थे. 'शहीद' को हिंदी में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवॉर्ड, नेशनल इंटीग्रेशन पर बेस्ट फीचर फिल्म का नरगिस दत्त अवॉर्ड और बीके दत्त और दीन दयाल शर्मा के लिए बेस्ट स्क्रीनप्ले का अवॉर्ड मिला.

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Manoj Kumar Movies
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