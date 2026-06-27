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मुस्लिम होकर हिंदू धर्म में रचाई शादी, पति के लिए छोड़ दिया बॉलीवुड का चकाचौंध, कौन हैं मनोज बाजपेयी की पत्नी?

Manoj Bajpayee Wife Shabana Raza: मनोज बाजपेयी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है. उनके अभिनय की देश के साथ-साथ पूरी दुनिया में चर्चा होती है. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. अगर हम आपसे पूछे कि मनोज बाजपेयी की पत्नी का नाम किया है तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे. अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मनोज बाजपेयी की पत्नी कौन हैं? 


By: Sohail Rahman | Published: June 27, 2026 2:48:50 PM IST

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कौन हैं मनोज बाजपेयी की पत्नी? - Photo Gallery
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कौन हैं मनोज बाजपेयी की पत्नी?

ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मनोज बाजपेयी ने मुस्लिम धर्म की शबाना रजा से शादी की है. कई सालों की डेटिंग के बाद मनोज और शबाना ने साल 2006 में शादी करके हमेशा के लिए एक दूजे का हाथ थाम लिया था.

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बताया जा रहा है कि मनोज बाजपेयी की पत्नी शबाना रजा एक समय में एक्ट्रेस थीं. लेकिन शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली थीं.

लाइमलाइट से दूर रहती हैं शबाना - Photo Gallery
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लाइमलाइट से दूर रहती हैं शबाना

इसके अलावा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शबाना लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहती हैं. वो बॉलीवुड पार्टी भी अटेंड नहीं करती हैं.

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पहली नजर में हो गया था प्यार

एक इंटरव्यू के दौरान मनोज बाजपेयी ने खुलासा किया कि शबाना (नेहा) संग उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया था. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उस समय उनकी फिल्म 'करीब' की सफलता का जश्न मनाया जा रहा था और वो 'फाइंड ऑफ द ईयर' बन चुकी थीं. जब मैंने उन्हें देखा और उनसे बातचीत की, तो मैं उनका दीवाना हो गया.

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एक दूसरे को करने लगे डेट

पहली मुलाकात के बाद मनोज बाजपेयी शबाना एक दूसरे को डेट करने लगे. फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया.

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शबाना रजा के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 'करीब' से 1998 में बॉबी देओल के साथ डेब्यू किया था. इसके अलावा, उन्होंने फिजा (2000), होगी प्यार की जीत (1999) और राहुल (2001) जैसी अहम फिल्मों में भी काम किया है. फिर 2006 में मनोज बाजपेयी से शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी.

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Manoj Bajpayee
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