मुस्लिम होकर हिंदू धर्म में रचाई शादी, पति के लिए छोड़ दिया बॉलीवुड का चकाचौंध, कौन हैं मनोज बाजपेयी की पत्नी?

Manoj Bajpayee Wife Shabana Raza: मनोज बाजपेयी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है. उनके अभिनय की देश के साथ-साथ पूरी दुनिया में चर्चा होती है. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. अगर हम आपसे पूछे कि मनोज बाजपेयी की पत्नी का नाम किया है तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे. अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मनोज बाजपेयी की पत्नी कौन हैं?