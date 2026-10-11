Manisha Rani Navratri Look: नवरात्रि में कुछ हटकर ट्राई करना है? मनीषा रानी का बंगाली लुक चुरा लेगा पूरी महाफिल
Manisha Rani Bengali Look: नवरात्रि में ट्रेडिशनल लुक का क्रेज़ बेमिसाल है. अगर आप इस बार ऐसा लुक ढूंढ रही हैं जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो मनीषा रानी का लाल और सफेद साड़ी में बंगाली अवतार एकदम सही इंस्पिरेशन हो सकता है. उनके लुक में साड़ी से लेकर उनकी ज्वेलरी और मेकअप तक, सब कुछ खूबसूरती से बैलेंस्ड है.
मनीषा रानी का सफेद साड़ी में लाल ट्विस्ट
मनीषा ने अपने बंगाली लुक के लिए सफेद साड़ी चुनी, जिसे लाल दुपट्टे के साथ पेयर किया. लाल और सफेद कलर का कॉम्बिनेशन बंगाली ट्रेडिशनल कपड़ों की पहचान माना जाता है. साड़ी और दुपट्टे पर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी पूरे लुक को और भी खास बनाती है.
ट्रेडिशनल नहीं, मॉडर्न स्टाइल में पहनी मनीषा रानी ने साड़ी
बंगाली साड़ी आमतौर पर सादे स्टाइल में पहनी जाती है, लेकिन मनीषा ने इसे मॉडर्न टच दिया. उन्होंने साड़ी को खुले पल्लू और खुले दुपट्टे के साथ पहना. इससे ओवरऑल लुक और भी एलिगेंट और आसान लग रहा था.
मनीषा रानी की वेवी हेयर और स्टेटमेंट ईयररिंग्स
लुक को खास बनाने में हेयरस्टाइल का भी बड़ा रोल था. मनीषा ने अपने बालों को वेवी कर्ल में सेंटर पार्टिंग के साथ स्टाइल किया था. उन्होंने इसे स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ पेयर किया, जिनकी चेन उनके बालों के पीछे बंधी हुई थीं और सेंटर में स्टाइल की हुई थीं. इस डिटेल ने ओवरऑल लुक को रॉयल टच दिया.
मनीषा रानी की बिंदी और सिंदूर ने खूबसूरती बढ़ाई
बंगाली लुक को ट्रेडिशनल फील देने के लिए, मनीषा ने अपनी पार्टिंग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाई. सेंटर में एक बड़ी बिंदी का इस्तेमाल किया गया था, साथ ही साइड में छोटी लाल और सफेद गोल बिंदी लगाई गई थी. इस छोटी सी डिटेल ने उनके ओवरऑल लुक को और बेहतर बना दिया.
सॉफ्ट ग्लैम मेकअप ने मनीषा रानी के लुक को पूरा किया
हैवी मेकअप के बजाय, मनीषा ने सॉफ्ट ग्लैम लुक चुना. उनकी आंखों और होंठों पर बिना टोन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे उनका ट्रेडिशनल आउटफिट सबसे अलग दिख रहा था. अगर आप नवरात्रि के दौरान हैवी मेकअप से बचना चाहती हैं, तो आप यह लुक ट्राई कर सकती हैं.
गोल्ड ज्वेलरी और लाल चूड़ियों ने बढ़ाया मनीषा रानी का चार्म
मनीषा ने अपने लुक को गोल्ड ज्वेलरी से पूरा किया. उन्होंने लाल कांच की चूड़ियों के साथ खूबसूरत मोतियों वाले ब्रेसलेट पहने थे. अगर आप इस नवरात्रि अपने ट्रेडिशनल लुक से सबको इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो मनीषा रानी का बंगाली अवतार ज़रूर ट्राई करें.