Manisha Rani Navratri Look: नवरात्रि में कुछ हटकर ट्राई करना है? मनीषा रानी का बंगाली लुक चुरा लेगा पूरी महाफिल

Manisha Rani Bengali Look: नवरात्रि में ट्रेडिशनल लुक का क्रेज़ बेमिसाल है. अगर आप इस बार ऐसा लुक ढूंढ रही हैं जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो मनीषा रानी का लाल और सफेद साड़ी में बंगाली अवतार एकदम सही इंस्पिरेशन हो सकता है. उनके लुक में साड़ी से लेकर उनकी ज्वेलरी और मेकअप तक, सब कुछ खूबसूरती से बैलेंस्ड है.