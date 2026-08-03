टीवी पर हिट और फिल्मों में फ्लॉप रहा इस एक्टर का करियर, लव स्टोरी ही नहीं, विवादों पर भी चर्चा

Maniesh Paul: टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर होस्ट और एक्टर मनीष पॉल अपनी शानदार एंकरिंग और दमदार स्टेज प्रेजेंस के साथ ही बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए भी जाने जाते हैं. उन्होंने टीवी इंडस्ट्री खासकर रियलिटी शोज में अपनी खास पहचान बनाई है. वे बड़े रियलिटी शोज और अवॉर्ड फंक्शन्स होस्ट करते हैं. एक समय पर चर्चा थी कि वे एक एंकर के तौर पर सबसे ज्यादा फीस लेते हैं. कभी वे स्टेज पर किए गए जोक्स को लेकर विवाद में रहे, तो कभी फिल्मों में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने के कारण, तो कभी वो अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहे.