अचार खराब होने से बचाना है तो अपनाएं ये आसान टिप्स, महीनों तक रहेगा फ्रेश, रखें इन बातों का ध्यान

Preventing Pickle Spoilage: गर्मियों में तैयार किया गया आम का अचार खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है. दाल-चावल हो या पराठा, अचार हर खाने को खास बना देता है. लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, सबसे बड़ी परेशानी होती है अचार को खराब होने से बचाने की. बारिश की नमी और बदलते मौसम की वजह से अचार में फफूंदी लगने लगती है, उसका स्वाद बदल जाता है और कई बार पूरा अचार खराब हो जाता है. ऐसे में अगर कुछ आसान घरेलू उपाय अपना लिए जाएं, तो आपका आम का अचार लंबे समय तक फ्रेश, स्वादिष्ट और सुरक्षित रह सकता है.