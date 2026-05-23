अचार खराब होने से बचाना है तो अपनाएं ये आसान टिप्स, महीनों तक रहेगा फ्रेश, रखें इन बातों का ध्यान
Preventing Pickle Spoilage: गर्मियों में तैयार किया गया आम का अचार खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है. दाल-चावल हो या पराठा, अचार हर खाने को खास बना देता है. लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, सबसे बड़ी परेशानी होती है अचार को खराब होने से बचाने की. बारिश की नमी और बदलते मौसम की वजह से अचार में फफूंदी लगने लगती है, उसका स्वाद बदल जाता है और कई बार पूरा अचार खराब हो जाता है. ऐसे में अगर कुछ आसान घरेलू उपाय अपना लिए जाएं, तो आपका आम का अचार लंबे समय तक फ्रेश, स्वादिष्ट और सुरक्षित रह सकता है.
बरसात में अचार खराब होने का डर क्यों बढ़ जाता है?
गर्मी के मौसम में बनाया गया आम का अचार लगभग हर घर में पसंद किया जाता है, लेकिन बारिश शुरू होते ही लोगों की चिंता बढ़ जाती है. नमी और हवा की वजह से अचार में फफूंदी लग सकती है और उसका स्वाद भी खराब हो सकता है. ऐसे में अचार की सही देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है.
अचार को धूप दिखाना सबसे जरूरी
बरसात के मौसम में भी अगर हल्की धूप निकलती है तो अचार को कम से कम 2 घंटे जरूर धूप दिखाएं. इससे अचार में मौजूद अतिरिक्त नमी खत्म हो जाती है और बैक्टीरिया पनपने का खतरा कम हो जाता है. धूप अचार को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने में मदद करती है.
गन्ने का सिरका बढ़ाएगा अचार की लाइफ
अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार जल्दी खराब न हो, तो उसमें थोड़ा सा गन्ने का सिरका मिला सकते हैं. सिरका अचार में बैक्टीरिया और फंगस बनने से रोकता है. साथ ही यह अचार के स्वाद को भी लंबे समय तक बरकरार रखता है.
अचार रखने के लिए हमेशा चुनें कांच का जार
अचार को स्टोर करने के लिए कांच का जार सबसे बेहतर माना जाता है. कई लोग प्लास्टिक या स्टील के डिब्बों में अचार रख देते हैं, जिससे उसका स्वाद और क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. अचार रखने से पहले जार को अच्छी तरह साफ और पूरी तरह सूखा लेना चाहिए.
सिरका पसंद नहीं तो करें साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल
कई लोगों को अचार में सिरके का स्वाद पसंद नहीं आता. ऐसे में साइट्रिक एसिड एक अच्छा विकल्प हो सकता है. बाजार में यह आसानी से पाउडर के रूप में मिल जाता है. थोड़ी सी मात्रा अचार को खराब होने से बचाती है और उसका स्वाद भी बनाए रखती है.
अचार जल्दी खराब क्यों होने लगता है?
गृहणी मंजू देवी के अनुसार, जब आम की कलियों में नमी रह जाती है तो अचार जल्दी खराब होने लगता है. इसलिए अचार बनाने से पहले आम और बाकी सभी मसालों को अच्छी तरह धूप में सुखाना बेहद जरूरी होता है. अगर सामग्री में हल्की भी नमी रह जाए, तो बारिश में अचार खराब हो सकता है.
सरसों के तेल की परत करेगी सुरक्षा
अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर सरसों के तेल की एक मोटी परत डालें. यह परत अचार को हवा और नमी से बचाती है. साथ ही बैक्टीरिया और फंगस को भी दूर रखती है. जब भी अचार निकालें, इस बात का ध्यान रखें कि तेल की परत बनी रहे.
इन आसान टिप्स से महीनों तक रहेगा टेस्टी अचार
अगर आप धूप, सिरका, सूखे जार और सरसों के तेल जैसे आसान घरेलू उपाय अपनाते हैं, तो बरसात में भी आपका आम का अचार लंबे समय तक स्वादिष्ट और सुरक्षित बना रहेगा. थोड़ी सी सावधानी आपके अचार का स्वाद महीनों तक बरकरार रख सकती है.