आम खाकर न फेंके छिलके, त्वचा से लेकर घर के कामों तक में आ सकते हैं काम, ऐसे करें इस्तेमाल

Mango Peel Benefits: गर्मियों के मौसम में आम खाना लोगों को बहुत पसंद होता है. अक्सर लोग आम खाकर गुठलियां और छिलके फेंक देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम की गुठली और छिलके भी फायदेमंद होते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आम के छिलके काफी फायदेमंद होते हैं. इनमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो सेहत, त्वचा और घर के कई कामों में उपयोगी साबित हो सकते हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो आम के छिलकों में फाइबर, विटामिन C, विटामिन E, एंटीऑक्सीडेंट्स, फेनोलिक कंपाउंड्स और कैरोटीनॉयड जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. यही वजह है कि इन्हें बेकार समझकर फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.