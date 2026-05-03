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आम के छिलकों में छुपा है ब्यूटी का खजाना! विटामिन सी से मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो, टैनिंग-पिंपल्स होंगे हफ्तों में गायब

Mango Peel For Glowing Skin: हम अक्सर आम का गूदा खाने के बाद उसके छिलके फेंक देते हैं, लेकिन असली खज़ाना तो इन्हीं छिलकों के अंदर छिपा होता है. आम के छिलकों में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक एंजाइम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये तत्व त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. इन्हें अपनी ब्यूटी रूटीन में शामिल करके आप अपनी बेजान और मुरझाई हुई त्वचा में नई जान डाल सकते हैं. ऐसे मेंचलिए जानें इसके फायदे और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है.

By: Shristi S | Published: May 3, 2026 3:45:24 PM IST

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आम के छिलकों को इस्तेमाल कैसे करें? - Photo Gallery
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आम के छिलकों को इस्तेमाल कैसे करें?

आम के छिलकों का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. बस आम के छिलके के अंदरूनी हिस्से को अपने चेहरे पर धीरे-धीरे रगड़ें. रगड़ने के बाद, इसे लगभग 10–15 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें, ताकि त्वचा इसे पूरी तरह से सोख सके. इसके बाद, अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें. ऐसा हफ़्ते में 2 से 3 बार करने से सबसे अच्छे नतीजे मिलेंगे. यह तरीका त्वचा को हाइड्रेट करने और उसे एक चमकदार निखार देने में मदद करता है. गहरी सफ़ाई के लिए, चीनी को आम के गूदे के साथ मिलाकर एक नैचुरल स्क्रब बनाएं; इससे त्वचा मुलायम महसूस होती है.

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आम के छिलकों का पाउडर बनाएं

चमकदार त्वचा के लिए, सूखे आम के छिलके का पाउडर, दूध का पाउडर, एलोवेरा और नींबू का रस मिलाकर एक फ़ेस मास्क बनाएं. इसके अलावा, आप आम के गूदे को एप्पल साइडर विनेगर और पानी के साथ मिलाकर एक बेहतरीन टोनर बना सकते हैं; यह चेहरे के रोमछिद्रों को कसने में मदद करता है.

आम के छिलकों में छिपा है तुरंत निखार का राज़ - Photo Gallery
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आम के छिलकों में छिपा है तुरंत निखार का राज़

क्या आप चाहती हैं कि बिना मेकअप के भी आपका चेहरा दमकता रहे? आम के छिलकों में पाया जाने वाला विटामिन C त्वचा को चमकदार और कांतिवान बनाने का काम करता है. यह चेहरे की सुस्ती और थकान के निशानों को दूर करता है, जिससे चेहरा एकदम ताज़ा और तरोताज़ा नज़र आता है. नियमित इस्तेमाल से आपको अपने रंग-रूप में एक साफ़ बदलाव नजर आने लगेगा.

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गर्मियों के मौसम में सन टैनिंग सबसे बड़ी चिंताओं में से एक होती है. आम के छिलके एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय का काम करते हैं, जो धूप से झुलसी त्वचा को राहत देते हैं. ये न सिर्फ़ टैन हटाने में मदद करते हैं, बल्कि त्वचा को अंदर तक ठंडक का एहसास भी देते हैं. बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट के टैनिंग से छुटकारा पाने का यह सबसे आसान घरेलू उपाय है.

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अगर मुहांसे और फुंसियां ​​आपकी रातों की नींद उड़ा रही हैं, तो आम के छिलके आपकी मदद कर सकते हैं. इनमें मौजूद प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण मुहांसे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं. इससे चेहरे की सूजन कम होती है, और दाग-धब्बे, काले निशान धीरे-धीरे हल्के पड़ने लगते हैं.

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आम का छिलका एक प्राकृतिक स्क्रब का एहसास देता है

महंगे प्रोडक्ट्स के विकल्प के तौर पर, आम के छिलके एक शानदार प्राकृतिक एक्सफोलिएटर का काम करते हैं. ये त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाते हैं और रोमछिद्रों (pores) की प्रभावी ढंग से सफ़ाई करते हैं. इसके बाद आपकी त्वचा पूरी तरह से साफ़ और तरोताज़ा महसूस होती है। ये आपकी त्वचा को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, अंदर तक सफ़ाई देते हैं.

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आम के छिलकों को इस्तेमाल करने से पहले ध्यान देने वाली बात

इन उपायों को आज़माने से पहले, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. छिलके को अपने चेहरे पर बहुत ज़ोर से न रगड़ें, क्योंकि इससे त्वचा पर खरोंच आ सकती है. अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें या डॉक्टर से सलाह लें.

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