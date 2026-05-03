आम के छिलकों में छुपा है ब्यूटी का खजाना! विटामिन सी से मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो, टैनिंग-पिंपल्स होंगे हफ्तों में गायब

आम के छिलकों को इस्तेमाल कैसे करें?

आम के छिलकों का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. बस आम के छिलके के अंदरूनी हिस्से को अपने चेहरे पर धीरे-धीरे रगड़ें. रगड़ने के बाद, इसे लगभग 10–15 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें, ताकि त्वचा इसे पूरी तरह से सोख सके. इसके बाद, अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें. ऐसा हफ़्ते में 2 से 3 बार करने से सबसे अच्छे नतीजे मिलेंगे. यह तरीका त्वचा को हाइड्रेट करने और उसे एक चमकदार निखार देने में मदद करता है. गहरी सफ़ाई के लिए, चीनी को आम के गूदे के साथ मिलाकर एक नैचुरल स्क्रब बनाएं; इससे त्वचा मुलायम महसूस होती है.