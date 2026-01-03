  • Home>
  • Gallery»
  • Mangalsutra: नॉर्थ से साउथ इंडिया तक मंगलसूत्र के डिज़ाइन बताते हैं आपकी परंपरा!

Mangalsutra: नॉर्थ से साउथ इंडिया तक मंगलसूत्र के डिज़ाइन बताते हैं आपकी परंपरा!

Mangalsutra: भारत में मंगलसूत्र के डिजाइन हर क्षेत्र के अनुसार बदल जाते हैं. जानते हैं इनके प्रकार और हर मंगलसूत्र का अलग मतलब और उनकी परंपरा से जुड़ा रहस्य.


By: Tavishi Kalra | Published: January 3, 2026 2:25:12 PM IST

Follow us on
Google News
Mangalsutra: नॉर्थ से साउथ इंडिया तक मंगलसूत्र के डिज़ाइन बताते हैं आपकी परंपरा! - Photo Gallery
1/6

Mangalsutra

हिंदू धर्म में मंगलसूत्र का विशेष महत्व बताया है. शादी के बाद विवाहित महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं. मंगलसूत्र एक विवाहित स्त्री का निशानी है. समय-समय पर डिजाइन और फैशन के अनुसार मंगलसूत्र का पार्टन बदल रहा है. साथ ही अगर हम अलग-अलग क्षेत्रों की बात करें तो हर जगह इसके प्रकार में आधुनिक चीजें देखते को मिलती हैं.

You Might Be Interested In
Mangalsutra: नॉर्थ से साउथ इंडिया तक मंगलसूत्र के डिज़ाइन बताते हैं आपकी परंपरा! - Photo Gallery
2/6

Mangalsutra

आमतौर पर मंगलसूत्र सोने से बने होते हैं, जो समृद्धि और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं. मंगलसूत्र में काले मोती बुरी नजर से बताचे हैं और सोना समृद्धि का प्रतीक है. बदलते समय के साथ लोगों ने मंगलसूत्र को हाथ में पहनना भी शुरू कर दिया है.

Mangalsutra: नॉर्थ से साउथ इंडिया तक मंगलसूत्र के डिज़ाइन बताते हैं आपकी परंपरा! - Photo Gallery
3/6

Mangalsutra

उत्तर भारत में मंगलसूत्र आमतौर पर काले मोतियों की चेन के साथ एक सोने का पेंडेंटहोता है, जो सरल से लेकर किसी भी बड़े डिजाइन का हो सकता है. इसमें सोना, हीरा कोई भई रत्न जुड़े हो सकते हैं. उत्तर भारत में काले मोती और सोनी की चेन में आकर्षक तरह-तरह के पेंडेंट होते हैं.

You Might Be Interested In
Mangalsutra: नॉर्थ से साउथ इंडिया तक मंगलसूत्र के डिज़ाइन बताते हैं आपकी परंपरा! - Photo Gallery
4/6

Maharashtra Mangalsutra

महाराष्ट्रीयन मंगलसूत्र में काले और सोने के मोतियों का क्लासिक डिज़ाइन होता है. महाराष्ट्र में इस प्रकार के मंगलसूत्र पहने जाते हैं. साथ ही यहां पर ट्रेडिशनल चंद्रकोर मंगलसूत्र भई यहां का फेमस है, ये डिजाइन मराठी महिलाओं के गले में नजर आता है.

Mangalsutra: नॉर्थ से साउथ इंडिया तक मंगलसूत्र के डिज़ाइन बताते हैं आपकी परंपरा! - Photo Gallery
5/6

Telugu Mangalsutra

तेलुगु मंगलसूत्र (पुस्टेलु/ बोट्टू) कहा जाता है इसमें पीले धागे पर बंधी दो सोने की डिस्क होती हैं, जो परिवारों के मिलन का प्रतीक हैं.

You Might Be Interested In
Mangalsutra: नॉर्थ से साउथ इंडिया तक मंगलसूत्र के डिज़ाइन बताते हैं आपकी परंपरा! - Photo Gallery
6/6

Tamil Mangalsutra

वहीं तमिल लोग मंगलसूत्र देवी-देवताओं (जैसे मीनाक्षी) या शिव के प्रतीक वाले डिज़ाइन वाला पहनते हैं.

Tags:
mangalsutramangalsutra designsmangalsutra importance
Mangalsutra: नॉर्थ से साउथ इंडिया तक मंगलसूत्र के डिज़ाइन बताते हैं आपकी परंपरा! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mangalsutra: नॉर्थ से साउथ इंडिया तक मंगलसूत्र के डिज़ाइन बताते हैं आपकी परंपरा! - Photo Gallery
Mangalsutra: नॉर्थ से साउथ इंडिया तक मंगलसूत्र के डिज़ाइन बताते हैं आपकी परंपरा! - Photo Gallery
Mangalsutra: नॉर्थ से साउथ इंडिया तक मंगलसूत्र के डिज़ाइन बताते हैं आपकी परंपरा! - Photo Gallery
Mangalsutra: नॉर्थ से साउथ इंडिया तक मंगलसूत्र के डिज़ाइन बताते हैं आपकी परंपरा! - Photo Gallery