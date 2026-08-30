करियर की बुलंदियों पर छोड़ी एक्टिंग, फिर अचानक पर्दे से गायब हुईं ये हसीनाएं, जानिए अब कहां है वो
Actress Who Suddenly Quit Acting: बॉलीवुड में ऐसी कई हसीनाएं हैं, जिनका एक वक्त फिल्मों में जादू चलता था. लेकिन जब वह करियर की बुलंदियों पर थीं, तो अचानक उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ दी. आइए आज हम जानते हैं वो एक्ट्रेसेस अब कहां हैं, जो एक समय लोगों के दिलों की धड़कन हुआ करती थीं.
भाग्यश्री
भाग्यश्री ने सलमान खान के साथ अपनी डेब्यू फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से रातोंरात स्टारडम हासिल कर लिया था. फिल्म की जबरदस्त सफलता के बावजूद, शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं से दूरी बना ली. हालांकि, बाद के वर्षों में वह फिल्मों और टेलीविजन पर कभी-कभार नजर आती रहीं.
अनु अग्रवाल
अनु अग्रवाल को फिल्म ‘आशिकी’ से घर-घर में पहचान मिली और वह 1990 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड के चर्चित चेहरों में शामिल हो गईं. हालांकि, एक दर्दनाक सड़क हादसे ने उनके फिल्मी करियर को पूरी तरह बदल दिया और उनके चेहरे पर भी गंभीर असर पड़ा. इसके बाद उन्होंने आध्यात्मिकता, योग और लेखन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया.
ममता कुलकर्णी
ममता कुलकर्णी 1990 के दशक में बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिन्होंने 'करण अर्जुन', 'सबसे बड़ा खिलाड़ी' और 'क्रांतिवीर' जैसी फिल्मों में काम किया था. लोकप्रियता के चरम पर पहुंचने के बाद, वह धीरे-धीरे मुख्यधारा के सिनेमा से दूर हो गईं और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद किया. अब वह एक साध्वी बनकर जीवन बिता रही हैं.
मंदाकिनी
मंदाकिनी ने 1985 में फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' से प्रसिद्धि हासिल की और अपनी पीढ़ी की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक बन गईं. बाद में उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और अंततः बॉलीवुड छोड़ दिया. वर्तमान में वह फिल्मों से दूर अपने पति के साथ मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाती हैं और योग सिखाती हैं.
जायरा वसीम
जायरा वसीम ने कम उम्र में ‘दंगल’ और ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ जैसी फिल्मों से खूब लोकप्रियता हासिल की. शानदार करियर के बावजूद उन्होंने 2019 में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी. बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर शादी की घोषणा कर फैंस को चौंका दिया, हालांकि पति की पहचान सार्वजनिक नहीं की. वर्तमान में वह वैवाहिक जीवन में व्यस्त हैं.
सना सईद
सना सईद ने बाल कलाकार के तौर पर ‘कुछ कुछ होता है’ से पहचान बनाई. बड़े होने पर उन्होंने ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ से फिल्मों में वापसी की, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वह बॉलीवुड की मुख्यधारा से दूर हैं.