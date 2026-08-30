करियर की बुलंदियों पर छोड़ी एक्टिंग, फिर अचानक पर्दे से गायब हुईं ये हसीनाएं, जानिए अब कहां है वो

मंदाकिनी

मंदाकिनी ने 1985 में फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' से प्रसिद्धि हासिल की और अपनी पीढ़ी की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक बन गईं. बाद में उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और अंततः बॉलीवुड छोड़ दिया. वर्तमान में वह फिल्मों से दूर अपने पति के साथ मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाती हैं और योग सिखाती हैं.