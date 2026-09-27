Rajasthan Film Festival: भगवा छोड़ फिर ग्लैमरस हुईं 90s की ये हसीना; स्टेज पर अपने गानों पर जमकर थिरकीं

महाकुंभ 2025 में बनी थीं ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर

बता दें कि, ममता कुलकर्णी महाकुंभ 2025 के दौरान संन्यास लेने और किन्नर अखाड़े से जुड़ने को लेकर सुर्खियों में आई थीं. उन्हें महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद विवाद भी हुआ और बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया. अब जयपुर में उनका मॉर्डन अवतार फिर चर्चा में है, जिसने दुबारा 90s की इस ग्लैमरस एक्ट्रेस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.