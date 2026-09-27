Rajasthan Film Festival: भगवा छोड़ फिर ग्लैमरस हुईं 90s की ये हसीना; स्टेज पर अपने गानों पर जमकर थिरकीं
Mamta Kulkarni Glamorous Look: 90 की दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने जब जब भगवा पहनकर संन्यास का एलान किया था, तो हर कोई हैरान रह गया था. अब सालों बाद उनका एक अलग ही अंदाज सामने आया है. जयपुर के फिल्म फेस्टिवल में ममता को मॉर्डन लुक में डांस करते देखकर लोग चौंक गए.
राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में पहुंचीं ममता कुलकर्णी
ममता कुलकर्णी जयपुर में आयोजित 14वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचीं. इवेंट में उनकी मौजूदगी ने पहले ही लोगों का ध्यान खींच लिया था, लेकिन मंच पर उनके अंदाज ने पूरे महफिल लूट ली.
राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में अपने ही गानों पर जमकर थिरकीं ममता कुलकर्णी
राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के इवेंट में जैसे ही ममता की फिल्मों के मशहूर गाने बजे, वह खुद को रोक नहीं पाईं. उन्होंने स्टेज पर जमकर डांस किया. उनका एनर्जी से भरा अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी उनके साथ झूमते नजर आए.
ममता कुलकर्णी ने किया घातक से करण अर्जुन तक गानों पर डांस
ममता कुलकर्णी ने 'घातक' के 'कोई जाए तो ले आए' और 'करण अर्जुन' के 'भंगड़ा पाले आजा आजा' जैसे लोकप्रिय गानों पर डांस किया. 90s की फिल्मों से जुड़े इन गानों ने माहौल को पूरी तरह फिल्मी बना दिया.
राजस्थान फिल्म में ममता कुलकर्णी के वेस्टर्न लुक ने खींचा सबसे ज्यादा ध्यान
डांस से ज्यादा जिस चीज ने लोगों को चौंकाया, वो था ममता का लुक. साध्वी के भगवा परिधान में नजर आने वाली ममता इस बार वेस्टर्न और मॉडर्न अंदाज में दिखाई दीं. जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे.
राजस्थान फिल्म में ममता कुलकर्णी के लुक पर यूजर्स की प्रतिक्रिया
ममता के बदले अंदाज पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ लोगों ने उनके संन्यास वाले रूप को याद करते हुए सवाल उठाए, तो वहीं उनके फैंस ने एक्ट्रेस का समर्थन किया और बॉलीवुड में दोबारा वापसी की इच्छा जताई.
महाकुंभ 2025 में बनी थीं ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर
बता दें कि, ममता कुलकर्णी महाकुंभ 2025 के दौरान संन्यास लेने और किन्नर अखाड़े से जुड़ने को लेकर सुर्खियों में आई थीं. उन्हें महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद विवाद भी हुआ और बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया. अब जयपुर में उनका मॉर्डन अवतार फिर चर्चा में है, जिसने दुबारा 90s की इस ग्लैमरस एक्ट्रेस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.