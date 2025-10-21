Tanya Mittal की पोल खोलने वालीं Malti Chahar की ‘प्राइवेट’ फोटो लीक, देखने से पहले छिपा लें फोन की स्क्रीन
Malti Chahar Bikini Photos: बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने के बाद से मालती चहर ने तान्या मित्तल की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. लेकिन, एक तरफ वह तान्या की पोल खोल रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी खुद की प्राइवेट फोटोज लीक हो गई हैं.
मालती की प्राइवेट फोटोज लीक!
बिग बॉस के घर में कदम रखते ही सबसे पहले मालती ने तान्या मित्तल को टारगेट किया था. साथ ही बताया था कि तान्या की बाहर एक से बढ़कर एक बोल्ड फोटोज और वीडियो वायरल हो रही हैं.
मालती की बोल्ड फोटोज इंटरनेट पर काट रहीं बवाल
इतना ही नहीं, मालती का यह भी कहना था कि तान्या झूठी हैं और वह सिर्फ साड़ी नहीं, बल्कि बिकिनी और बाकी सब ड्रेसेस भी पहनती हैं. वहीं, अब मालती चहर की बोल्ड फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं.
बोल्ड लुक के लिए ट्रोल हो रहीं मालती
मालती चहर की बोल्ड और बिकिनी फोटोज पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने तो मालती पर निशाना साधते हुए यह तक लिख दिया कि जिन लोगों के खुद के घर शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते.
बिकिनी लुक वायरल
मालती चहर के इंस्टाग्राम पर बिकिनी और बोल्ड फोटोज की भरमार है. फेमस क्रिकेटर की मॉडल और एक्ट्रेस बहन का यह लुक जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.
नहाते हुए फोटोज वायरल
इन फोटोज में मालती चहर झरने के नीचे नहाती और एन्जॉय करती दिख रही हैं. मालती ने यह फोटोज खुद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
स्विमिंग पूल में सेक्सी लुक
मालती ने ऑरेंज ब्रा और बिकिनी लुक में स्विमिंग पूल में नहाते हुए अपनी फोटोज भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं. मालती फोटो में स्विमिंग पूल के बीच में अपनी अदाओं का जलवा दिखाती नजर आ रही हैं.
दीपक चहर की बहन
बता दें, मालती चहर के भाई दीपक चहर फेमस इंडियन क्रिकेटर हैं. अपने भाई दीपक के साथ ही मालती बिग बॉस के मंच पर आई थीं. जहां उन्होंने कहा था लोग अब तक उन्हें दीपक की बहन के नाम से जानते हैं. लेकिन, वह अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हैं.