Mallika Sherawat: 21 साल में पायलट से रचाई शादी, फिर चंद वर्षों बाद क्यों लिया तलाक? अब 50 की उम्र में अकेले बिता रहीं जीवन
Mallika Sherawat Birthday: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का आज यानी 24 अक्टूबर को 50वां जन्मदिन है. एक्ट्रेस एक्टिंग के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रही हैं. मात्र 21 की उम्र में शादी करने के बाद उन्होंने क्यों लिया तलाक. अब अकेले बिता रहीं जीवन. चलिए जानते हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी और डिवोर्स के बारे में.
21 साल की उम्र में हो गई थी शादी
बॉलीवुड में जाना-पहचाना चेहरा बनने से पहले मल्लिका शेरावत रीमा लांबा थीं. वह हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव मोठ की रहने वाली हैं. मल्लिका शेरावत के फिल्मी करियर के बारे में तो काफी कुछ बताया जाता है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी और पहली शादी के बारे में कम ही लोग जानते हैं. कहा जाता है कि उन्होंने 21 साल की उम्र में साल 1997 में जेट एयरवेज के पायलट करण सिंह गिल से शादी की थी.
मल्लिका शेरावत के चाचा ने खोला था राज
बताया जाता है कि मल्लिका शेरावत और करण सिंह गिल की शादी में दोनों परिवार शामिल हुए थे. दोनों की शादी लव-कम-अरेंज्ड थी. साल 2009 में स्टारडस्ट ने मल्लिका की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं पर रिपोर्ट की थी. इस दौरान उनके चाचा सुशील लांबा ने करण के साथ उनके रिश्ते और अलग होने की वजहों के बारे में बताया. सुशील लांबा ने रिश्ते को याद करते हुए कहा, 'जैसे-जैसे मल्लिका और करण की दोस्ती बढ़ी, दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला कर लिया.'
साल 2001 में लिया तलाक
बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए मल्लिका शेरावत ने साल 2001 में तलाक ले लिया था.
क्यों लिया तलाक?
मल्लिका शेरावत के चाचा सुशील लांबा के मुताबिक, मल्लिका शेरावत हमेशा से नाम और पैसा कमाना चाहती थीं. उन्होंने स्टारडस्ट को बताया कि मल्लिका ने करण सिंह गिल से प्यार के चलते शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगा कि शादीशुदा जिंदगी उनके लिए सही नहीं है. इसके बाद उन्होंने अलग होकर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का फैसला किया. उनके इस फैसले से मायके और ससुराल, दोनों परिवारों के लोग नाराज थे और इस बात को लेकर उनके बीच बहस भी हुई थी.
पूर्व पति को नहीं पसंद था एक्ट्रेस का पार्टियों में जाना
सुशील लांबा ने यह भी बताया कि मल्लिका के करियर और रहन-सहन को लेकर परिवार के साथ मतभेद बढ़ने लगे थे. उनके अनुसार, ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में काम करें. इसके अलावा, मल्लिका का देर रात तक जागना और पार्टियों में जाना भी उन्हें पसंद नहीं था. माना जाता है कि इन बातों के कारण मल्लिका और करण के रिश्ते में तनाव बढ़ा, जो आगे चलकर उनके अलग होने की वजह बना.
मल्लिका शेरावत की फिल्में
मल्लिका शेरावत ने 2002 में फिल्म 'जीना सिर्फ मेरे लिए' से बॉलीवुड में कदम रखा. 2003 की 'ख्वाहिश' और 2004 की 'मर्डर' से उन्हें पहचान मिली. इसके बाद वह 'प्यार के साइड इफेक्ट्स', 'वेलकम', 'डबल धमाल' और 'डर्टी पॉलिटिक्स' जैसी फिल्मों में नजर आईं. 2024 में उन्होंने 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' में भी काम किया.