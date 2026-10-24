Mallika Sherawat: 21 साल में पायलट से रचाई शादी, फिर चंद वर्षों बाद क्यों लिया तलाक? अब 50 की उम्र में अकेले बिता रहीं जीवन

मल्लिका शेरावत के चाचा ने खोला था राज

बताया जाता है कि मल्लिका शेरावत और करण सिंह गिल की शादी में दोनों परिवार शामिल हुए थे. दोनों की शादी लव-कम-अरेंज्ड थी. साल 2009 में स्टारडस्ट ने मल्लिका की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं पर रिपोर्ट की थी. इस दौरान उनके चाचा सुशील लांबा ने करण के साथ उनके रिश्ते और अलग होने की वजहों के बारे में बताया. सुशील लांबा ने रिश्ते को याद करते हुए कहा, 'जैसे-जैसे मल्लिका और करण की दोस्ती बढ़ी, दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला कर लिया.'