अपने दौर में इस Bollywood Actress ने मचा दी थी हर जगह तबाही! लोग हुए थे हॉट और Sexy Look के दीवाने

मल्लिका शेरावत बॉलीवुड की एक बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस है जो हमेशा अपने ग्लैमरस अंदाज के कारण चर्चा में रहती हैं। लोग उन्हें अक्सर अट्रैक्टिव, हॉट, सेक्सी कह देते हैं, लेकिन असल में उन्होंने बोल्डनेस को कॉन्फिडेंस के साथ पेश किया। उन्होंने बॉलीवुड में काफी सारी मूवीज और आइटम सांग किये हैं जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया हैं।