अपने दौर में इस Bollywood Actress ने मचा दी थी हर जगह तबाही! लोग हुए थे हॉट और Sexy Look के दीवाने
मल्लिका शेरावत बॉलीवुड की एक बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस है जो हमेशा अपने ग्लैमरस अंदाज के कारण चर्चा में रहती हैं। लोग उन्हें अक्सर अट्रैक्टिव, हॉट, सेक्सी कह देते हैं, लेकिन असल में उन्होंने बोल्डनेस को कॉन्फिडेंस के साथ पेश किया। उन्होंने बॉलीवुड में काफी सारी मूवीज और आइटम सांग किये हैं जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया हैं।
ग्रीन वाइब्स में मल्लिका दिखी बेहद हॉट (Mallika looked hot in green bikini)
इस तस्वीर में मल्लिका शेरावत पूल में सेक्सी और हॉट अंदाज में पोज देती हुई नजर आ रही हैं, उनका चेहरे पर काफी कॉन्फिडेंस और ग्लो नजर आ रहा हैं। मल्लिका के इस लुक की फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
मल्लिका का बीच वाला बोल्ड लुक (Mallika's bold beach look)
मल्लिका शेरावत इस तस्वीर में रेत पर बैठी हैं और काफी सेक्सी पोज देकर अपने फैंस के दिलों की धड़कने तेज कर रही है। मल्लिका के फैंस उनकी हॉटनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
कैमोफ्लाज स्टाइल में मल्लिका का चिल मोमेंट (Mallika's chill moment in camouflage style)
मल्लिका इस तस्वीर में कैमोफ्लाज स्टाइल में रिलैक्स करती नजर आ रही हैं। कैमोफ्लाज प्रिंट बिकिनी में उनका लुक लुक एकदम कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश वाइब दे रहा है।
येलो में मल्लिका का पूलसाइड चार्म (Mallika look hot in yellow bikini)
मल्लिका शेरावत का यह पूलसाइड पोज ग्लैमर और सुंदरता का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। येलो बिकिनी में उनका कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा हैं।
मल्लिका का बिकनी वाला बीच लुक (Mallika Bikini Beach Look)
मल्लिका शेरावत का यह पोज पूरी तरह से फ्री-स्पिरिटेड और एनर्जेटिक फील देता है। स्ट्राइप्ड बिकिनी टॉप और फ्लोरल शॉर्ट्स में उनका ये कलरफुल कॉम्बो बीच डे को और भी फ्रेश और मजेदार बना देता है।
मल्लिका का वाइट शॉर्ट्स और ब्लैक ब्रालेट में ग्लैमरस लुक (Mallika looking glamorous in white shorts and black bralette)
मल्लिका शेरावत इस तस्वीर में एकदम कॉन्फिडेंट और चार्मिंग अंदाज में दिख रही हैं। ब्लैक ब्रालेट और व्हाइट मिनी शॉर्ट्स का ये लुक उन्हें एक स्टाइलिश और मॉडर्न वाइब देता है। उनका ये लुक सभी का ध्यान अपनी और खींच रहा हैं।
