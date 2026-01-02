  • Home>
  50 की उम्र में भी फिट मलाइका अरोड़ा; गट हेल्थ के लिए पीती हैं ये सिंपल मॉर्निंग ड्रिंक

50 की उम्र में भी फिट मलाइका अरोड़ा; गट हेल्थ के लिए पीती हैं ये सिंपल मॉर्निंग ड्रिंक

Malaika Arora gut health: मलाइका अरोड़ा 50 साल की उम्र में भी फिटनेस के नए बेंचमार्क सेट कर रही हैं, जिसका श्रेय वह अपनी टोन्ड बॉडी और हाई एनर्जी लेवल को देती हैं, जो डिसिप्लिन, रेगुलरिटी और सोच-समझकर खाने से मिलते हैं. क्रैश डाइट या एक्सट्रीम फूड ट्रेंड्स अपनाने के बजाय, यह एक्ट्रेस सिंपल, टिकाऊ आदतों में विश्वास करती हैं, जिनमें से कई रोज़ाना किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर आधारित हैं.


By: Shubahm Srivastava | Published: January 2, 2026 2:20:01 AM IST

50 की उम्र में भी फिट मलाइका अरोड़ा; गट हेल्थ के लिए पीती हैं ये सिंपल मॉर्निंग ड्रिंक
मलाइका अरोड़ा का सिंपल मॉर्निंग हेल्थ शॉट

मलाइका अरोड़ा ने गट हेल्थ के लिए अपना सिंपल मॉर्निंग हेल्थ शॉट शेयर किया. 15 अगस्त को पिंकविला के साथ एक पॉडकास्ट में, मलाइका ने अपने वेलनेस रूटीन के बारे में बात की और एक सिंपल मॉर्निंग हेल्थ शॉट के बारे में बताया, जिस पर वह बेहतर गट हेल्थ और ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए भरोसा करती हैं.

मलाइका अरोड़ा के लिए गट हेल्थ क्यों ज़रूरी?

मलाइका ने शेयर किया, "मैंने समय के साथ यह सीखा है कि आपको अपने गट की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह आपके शरीर में लगभग हर चीज़ को कंट्रोल करता है." उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि गट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए फैंसी सप्लीमेंट्स या मुश्किल डाइट की ज़रूरत नहीं होती. उन्होंने कहा, "बहुत ही सिंपल चीज़ें जो आपके घर में फ्रिज या किचन में आसानी से मिल जाती हैं, वे बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं," छोटे, रेगुलर आदतों की ताकत पर ज़ोर देते हुए.

मलाइका अरोड़ा के पसंदीदा मॉर्निंग ड्रिंक के बारे में

अपने रोज़ाना के रूटीन के बारे में बताते हुए, मलाइका ने बताया कि इसकी तैयारी एक रात पहले शुरू हो जाती है और इसमें कुछ ही आम चीज़ें लगती हैं. उन्होंने कहा, "रात में, मैं जीरा, अजवाइन और सौंफ को हल्का सा सूखा भूनती हूं. फिर मैं हर एक का एक चम्मच लेती हूं और उन्हें रात भर पानी में भिगो देती हूं," इस आदत को अपने रूटीन का एक ज़रूरी हिस्सा बताते हुए. अगली सुबह, वह भीगे हुए पानी को हल्का सा उबालती हैं, उसे ठंडा होने देती हैं, और खाली पेट पीने से पहले उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाती हैं.

यह ड्रिंक गट हेल्थ को कैसे सपोर्ट करता है

मलाइका के अनुसार, यह सिंपल घर का बना मिश्रण डाइजेस्टिव बैलेंस बनाए रखने और गट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करता है. उन्होंने समझाया, "यह आपके गट को हेल्दी रखने में मदद करता है. अगर हानिकारक बैक्टीरिया हैं, तो यह उन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है और अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है."

हेल्दी गट ओवरऑल फिटनेस

उनके लिए, एक हेल्दी गट ओवरऑल फिटनेस, एनर्जी और वेल-बीइंग की नींव है, जो इस बात का सबूत है कि वेलनेस को असरदार होने के लिए मुश्किल होने की ज़रूरत नहीं है.

