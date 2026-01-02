50 की उम्र में भी फिट मलाइका अरोड़ा; गट हेल्थ के लिए पीती हैं ये सिंपल मॉर्निंग ड्रिंक

मलाइका अरोड़ा के पसंदीदा मॉर्निंग ड्रिंक के बारे में

अपने रोज़ाना के रूटीन के बारे में बताते हुए, मलाइका ने बताया कि इसकी तैयारी एक रात पहले शुरू हो जाती है और इसमें कुछ ही आम चीज़ें लगती हैं. उन्होंने कहा, "रात में, मैं जीरा, अजवाइन और सौंफ को हल्का सा सूखा भूनती हूं. फिर मैं हर एक का एक चम्मच लेती हूं और उन्हें रात भर पानी में भिगो देती हूं," इस आदत को अपने रूटीन का एक ज़रूरी हिस्सा बताते हुए. अगली सुबह, वह भीगे हुए पानी को हल्का सा उबालती हैं, उसे ठंडा होने देती हैं, और खाली पेट पीने से पहले उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाती हैं.