बिना जिम Malaika Arora ने कर दिखाए स्ट्रेचिंग मूव्स! फैंस बोले तो इस वजह से थम गई है उम्र

आज की बिजी लाइफस्टाइल में स्ट्रेचिंग को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, लगातार बैठने, लंबी ट्रैफिक जर्नी या हैवी वर्कआउट के बाद शरीर अकड़ जाता है और थकान महसूस होती है. बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिटनेस आइकन मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने 6 आसान स्ट्रेच दिखाए. ये स्ट्रेच न केवल शरीर को रिलैक्स करते हैं बल्कि मानसिक शांति भी देते हैं.