मलाइका अरोड़ा की फिटनेस का राज, रोजाना 10 मिनट करती हैं चाइनीज एक्सरसाइज; जानें इसके फायदे

कैसे करें शुरुआत?

इस एक्सरसाइज को करने के लिए किसी भारी मशीन की जरुरत नहीं है. बस एक जगह शांत खड़ो हो जाएं, पैरों के बीच कंधे जितनी दूरी रखें और धीनी गति से हाथों को ऊपर-नीचे लाते वक्त गहरी सांस लें. एक जगह पर सीधे खड़े हो जाएं, थोड़ा सा खुद को झुकाकर हाथों को सीने के पास रखकर गहरी सांस लेते हुए पहले राइट और फिर लेफ्ट घूमें. फिर सीधे खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए, थोड़ा जम्प करें. फिर पैरो को फैलाकर दोनों हाथों को राइट लेफ्ट सांस छोड़ते और लेते हुए करें. फिर थोड़ा झुकाकर अपने हाथों को ऊपर नीचे करते हुए इस एक्सरसाइज को करें.