17 साल छोटे लड़के के प्यार में हसीना! बेबाकी से दिखाती हैं हुस्न, तस्वीरें देख नहीं बता पाएंगे उम्र

Malaika Arora Photos: मलाइका अरोड़ा की पर्सनल लाइफ इन दिनों खूब लाइमलाइट में बनी हुई है. ऐसी अफवाहें हैं कि अर्जुन कपूर के बाद मलाइका अरोड़ा 17 साल छोटे डायमंड मर्चेंट हर्ष मेहता को डेट कर रही हैं. इन्हीं अफवाहों के बीच मलाइका अरोड़ा की बोल्डनेस और हॉटनेस से भरपूर फोटोज वायरल हो रही हैं.