  • 17 साल छोटे लड़के के प्यार में हसीना! बेबाकी से दिखाती हैं हुस्न, तस्वीरें देख नहीं बता पाएंगे उम्र

17 साल छोटे लड़के के प्यार में हसीना! बेबाकी से दिखाती हैं हुस्न, तस्वीरें देख नहीं बता पाएंगे उम्र

Malaika Arora Photos: मलाइका अरोड़ा की पर्सनल लाइफ इन दिनों खूब लाइमलाइट में बनी हुई है. ऐसी अफवाहें हैं कि अर्जुन कपूर के बाद मलाइका अरोड़ा 17 साल छोटे डायमंड मर्चेंट हर्ष मेहता को डेट कर रही हैं. इन्हीं अफवाहों के बीच मलाइका अरोड़ा की बोल्डनेस और हॉटनेस से भरपूर फोटोज वायरल हो रही हैं.


By: Prachi Tandon | Published: November 28, 2025 2:27:50 PM IST

1/7

हुस्न से नहीं पता लगती हसीना की उम्र

मलाइका अरोड़ा ने एक्टिंग में भले ही नाम नहीं कमाया है. लेकिन, वह फिटनेस, स्टाइल और पर्सनल लाइफ के लिए खूब सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. मलाइका अपने ग्लैमर अवतार से यंग एक्ट्रेसेस को भी मात देती नजर आती हैं.

2/7

बेबाकी से दिखाती हैं हुस्न

मलाइका अरोड़ा अपना हुस्न दिखाने में बिल्कुल भी हिचकती नहीं हैं. मलाइका अपने इंस्टाग्राम पर बिकिनी और हॉट लुक में जमकर फोटोज शेयर करती हैं. इस फोटो में मल्ला ऑरेंज कलर की ब्रा और शॉर्ट्स में स्विमिंग पूल किनारे क्लीवेज फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

3/7

बिकिनी में ग्लैमरस अवतार

इस फोटो में मलाइका कलरफुर बिकिनी पहन ग्लैमरस अवतार दिखाती नजर आ रही हैं. मलाइका हुस्न के साथ अपनी स्माइल से भी अपने चाहने वालों को इंप्रेस करती दिख रही हैं.

4/7

मिरर सेल्फी में लगीं कमाल

मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर बिकिनी फोटोज की भरमार लगाई हुई है. उन्हीं में से एक यह तस्वीर भी है. इस फोटो में मल्ला पिंक कलर की बिकिनी पहन मिरर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं.

5/7

नियोन कलर में चमकीं मल्ला

मलाइका अरोड़ा इस फोटो में नियोन कलर का स्विमसूट पहने दिखाई दे रही हैं. फोटो में वह स्विमसूट पहन समंदर किनारे किसी रेस्टोरेंट में स्टाइल के साथ कुछ खाती दिखाई दे रही हैं.

6/7

बिना पैंट शेयर की फोटो

मलाइका अरोड़ा ने यह फोटो बिना पैंट पहने ही शेयर कर दी है. मलाइका समंदर किनारे बैठी हैं और उन्होंने ऊपर तो व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहनी है, लेकिन उन्होंने नीचे कुछ नहीं पहना है.

7/7

बेबाकी से दिखाई क्लीवेज

मलाइका अरोड़ा इस फोटो में स्विमिंग पूल किनारे एन्जॉय करती दिख रही हैं. मल्ला फोटो में बेबाकी से क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं और कैमरा के लिए स्माइल कर रही हैं.

Tags:
bollywood newsentertainment newsmalaika aroraMalaika Arora NewsMalaika Arora Photos
