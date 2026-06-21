अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस अंदाज में मलाइका अरोड़ा ने किया सेलिब्रेट, 52 वर्षीय एक्ट्रेस ने दिए फिटनेस टिप्स, देखें Photos

अगर बॉलीवुड सेलेब्रिटी में अच्छी फिटनेस के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें मलाइका अरोड़ा का नाम जरूर शामिल होता है. 21 जून (आज) को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मलाइका ने सेलिब्रेट किया और योग करते हुए अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. बता दें कि अरबाज खान की पूर्व पत्नी मलाइका अरोड़ा एक्ट्रेस और मॉडल हैं. 52 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और बोल्ड फिगर कम उम्र की हसीनाओं को मात देता है.