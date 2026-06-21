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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस अंदाज में मलाइका अरोड़ा ने किया सेलिब्रेट, 52 वर्षीय एक्ट्रेस ने दिए फिटनेस टिप्स, देखें Photos

अगर बॉलीवुड सेलेब्रिटी में अच्छी फिटनेस के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें मलाइका अरोड़ा का नाम जरूर शामिल होता है. 21 जून (आज) को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मलाइका ने सेलिब्रेट किया और योग करते हुए अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. बता दें कि अरबाज खान की पूर्व पत्नी मलाइका अरोड़ा एक्ट्रेस और मॉडल हैं. 52 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और बोल्ड फिगर कम उम्र की हसीनाओं को मात देता है. 


By: Shivangi Shukla | Published: June 21, 2026 4:50:33 PM IST

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योग करते हुए मनाया योग दिवस - Photo Gallery
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योग करते हुए मनाया योग दिवस

21 जून को सुबह मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर कीं, जिसमें वो योग करती हुई नजर आ रही हैं. इन फोटोज में मलाइका की फिटनेस का अंदाजा मिलता है.

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लोगों से की योग करने की अपील

मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कैप्शन में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही लोगों से फिट रहने के लिए योग करने की अपील भी की.

अलग-अलग योग मुद्रा की प्रैक्टिस - Photo Gallery
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अलग-अलग योग मुद्रा की प्रैक्टिस

तस्वीरों में मलाइका अरोड़ा अलग-अलग तरह की योग मुद्रा ट्राई करती हुई नजर आ रही हैं. उन योग मुद्राओं में उनका फिट और सधा हुआ शरीर देखा जा सकता है. इससे पता चलता है कि वो योगाभ्यास को लेकर कितनी नियमित हैं.

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52 की उम्र में भी हैं सुपरफिट - Photo Gallery
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52 की उम्र में भी हैं सुपरफिट

मलाइका अरोड़ा 52 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उनकी फिटनेस आज भी किसी 25 साल की युवती जितनी ही है. इस उम्र में भी उनकी बॉडी काफी ज्यादा फिट और फ्लेक्सिबल है.

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मलाइका की फोटोस को नेटिजन्स ने किया पसंद

मलाइका अरोड़ा की योग दिवस की फोटोस को नेटिजन्स ने खूब पसंद किया है. लोग उनकी फोटोस को लाइक कर रहे हैं और उनकी फिटनेस पर कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि वो उनकी फिटनेस से अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करने के लिए प्रेरित होते हैं.

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