चाय के साथ खाएं मखाने, ऐसे बनाएं 4 स्वादिष्ट ईवनिंग स्नैक्स, बड़ों से बच्चों तक को आएंगे पसंद

Makhana Evening Snacks: शाम होते ही जब दिनभर की भागदौड़ के बाद थोड़ा सुकून मिलता है, तो अक्सर हल्की भूख भी दस्तक देने लगती है. ऐसे में ज्यादातर लोगों की पहली पसंद चाय होती है और उसके साथ कुछ कुरकुरा खाने का मन करता है. कोई नमकीन का पैकेट खोल लेता है तो कोई पकौड़े या दूसरे तले-भुने स्नैक्स का सहारा लेता है. स्वाद के मामले में ये चीजें भले ही अच्छी लगें लेकिन रोजाना ज्यादा तेल, नमक और कैलोरी वाले स्नैक्स खाना सेहत के लिहाज से सही विकल्प नहीं माना जाता. ऐसे में अगर शाम की चाय के साथ कुछ ऐसा मिल जाए जो कुरकुरा भी हो, स्वादिष्ट भी लगे और शरीर को जरूरी पोषण भी दे, तो इससे बेहतर क्या होगा? मखाना इस जरूरत को काफी हद तक पूरा कर सकता है. हल्का होने के साथ-साथ इससे कई तरह के स्नैक्स तैयार किए जा सकते हैं, जिन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता.