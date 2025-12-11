Healthy Recipes: स्प्राउट्स खाकर हो गए हैं बोर? घर पर बनाएं ये टेस्टी रेसिपीज

मिक्स स्प्राउट्स सब्ज़ी

यह एक मुख्य व्यंजन (main course) है जिसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं. प्याज़, टमाटर की ग्रेवी में स्प्राउट्स को पकाएँ और अपनी पसंद के मसाले डालें. चने जैसे स्प्राउट्स को पकने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आप चाहें तो इन्हें प्रेशर कुकर में 1-2 सीटी लगाकर पका सकते हैं.