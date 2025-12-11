  • Home>
  • Healthy Recipes: स्प्राउट्स खाकर हो गए हैं बोर? घर पर बनाएं ये टेस्टी रेसिपीज

Healthy Recipes: स्प्राउट्स खाकर हो गए हैं बोर? घर पर बनाएं ये टेस्टी रेसिपीज

Healthy Recipes: स्प्राउट्स या अंकुरित अनाज पोषण से भरपूर होते हैं और इन्हें कई स्वादिष्ट तरीकों से बनाया जा सकता है. इन्हें ठंडा सलाद या बोरिंग डिश होने की ज़रूरत नहीं है.


By: Hasnain Alam | Last Updated: December 11, 2025 5:15:12 PM IST

sprouts chaat - Photo Gallery
1/6

चटपटी स्प्राउट्स चाट

यह सबसे लोकप्रिय और झटपट बनने वाली डिश है। अंकुरित मूंग या चना में कटे हुए प्याज़, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, थोड़ा-सा अदरक, नमक, भुना जीरा पाउडर, खट्टी-मीठी चटनी और नींबू का रस मिलाएं. यह एक बेहतरीन हेल्दी स्नैक है.

masla sprouts chaath - Photo Gallery
2/6

मसाला स्प्राउट्स सलाद

यह चाट का थोड़ा सरल रूप है. बस स्प्राउट्स में अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ (जैसे गाजर, खीरा), काली मिर्च पाउडर, और नींबू का रस मिलाएं. आप चाहें तो इसे और भी कुरकुरा बनाने के लिए कॉर्नफ्लेक्स या भुना हुआ पोहा भी मिला सकते हैं.

sprouts curry - Photo Gallery
3/6

मिक्स स्प्राउट्स सब्ज़ी

यह एक मुख्य व्यंजन (main course) है जिसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं. प्याज़, टमाटर की ग्रेवी में स्प्राउट्स को पकाएँ और अपनी पसंद के मसाले डालें. चने जैसे स्प्राउट्स को पकने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आप चाहें तो इन्हें प्रेशर कुकर में 1-2 सीटी लगाकर पका सकते हैं.

sprouts pakoda - Photo Gallery
4/6

हेल्दी स्प्राउट्स पकौड़ा

स्प्राउट्स को बेसन और मसालों के साथ मिलाकर छोटे पकौड़े बनाए जा सकते हैं. इन्हें कुरकुरा होने तक तलें. यह एक बेहतरीन और हेल्दी पार्टी स्नैक है.

sprouts khichdi - Photo Gallery
5/6

स्प्राउट्स खिचड़ी

चावल और मूंग दाल की खिचड़ी बनाते समय उसमें स्प्राउट्स भी मिला दें. यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है और पचाने में आसान होती है.

sprouts paratha - Photo Gallery
6/6

स्प्राउट्स पराठा

अंकुरित दालों को हल्का-सा भूनकर, मसालों के साथ मैश करके, इसे पराठे की फिलिंग के रूप में इस्तेमाल करें. यह एक प्रोटीन से भरपूर और पेट भरने वाला नाश्ता है.

Tags:
healthy recipessproutssprouts saladtasty
