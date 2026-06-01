इस तरीके से बनाएं आलू के परांठे, हमेशा बनेंगे सॉफ्ट और टेस्टी, पराठे के हर बाईट में आएगा स्टफिंग का स्वाद
आलू के परांठे सिर्फ पंजाबी नहीं बल्कि हर इंडियन फैमिली के फेवरेट नाश्ते में एक है. लेकिन स्टफ्ड पराठे बनाना सब के बस की बात नहीं होती. या तो स्टफिंग ठीक से हर जगह नहीं फैलती या तो पराठा बीच में कच्चा रह जाता है. ढाबे जैसा टेस्टी और सॉफ्ट आलू का पराठा बनाने के लिए बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, और बेहद नर्म और टेस्टी पराठा बनकर तैयार हो जाता है. आइये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड!
आटा लगाना
पराठे बनाने के लिए जब आटे का डो तैयार करें उसमें हल्का सा नमक, थोड़ी-सी अजवायन, थोड़ा-सा जीरा और एक चम्मच बेसन मिलाएं. हल्के गर्म पानी से डो तैयार करें. 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर रख दें.
आलू उबालना
आलू की स्टफिंग तैयार करने के लिए आलू उबालकर रख लें. आलू को बहुत ज्यादा न उबालें कि वो एकदम गल जाये.
स्टफिंग तैयार करें
उबले हुए आलू को मैश कर लें. इसके बाद कड़ाही या पैन गर्म करके उसमें तेल गर्म करें. 1छोटा चम्मच जीरा और लाल मिर्च तोड़कर डालें. तेल में ही हल्दी, धनिया पाउडर डाल दें. इसके बाद इसमें मैश किये हुए आलू मिलाएं और नमक मिलाएं, जब अच्छे से भून जाये उसके बाद उसमें बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च और अमचूर पाउडर मिलाएं. आपका मसाला तैयार है.
पराठे बनाना
अब आटे की एक बराबर लोई काटें और उसे चपटा करके बेल लें. लोई को बीच में हल्का मोटा और किनारों पर पतला रखें. इसके बाद उसके किनारे पे घी लगायें. और उसे कटोरी जैसे आकार में पकड़ते हुए हाथ में ले लें. इसके बाद उसमें आलू वाला मिश्रण भरें और किनारों को आपस में जोड़ते हुए फिर से लोई जैसा गोल कर लें. अब इस स्टफ्ड लोई को फिर से चपटा करें और हल्के हाथ से बेल लें. इसके बाद पराठे को घी लगाकर दोनों साइड से सेंक लें.
सर्व करना
गर्मागर्म आलू के पराठे को मक्खन और दही के साथ सर्व करें. इस टीआरएस से बनाये पराठे बेहद सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं, जरूर ट्राई करें.