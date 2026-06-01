इस तरीके से बनाएं आलू के परांठे, हमेशा बनेंगे सॉफ्ट और टेस्टी, पराठे के हर बाईट में आएगा स्टफिंग का स्वाद

पराठे बनाना

अब आटे की एक बराबर लोई काटें और उसे चपटा करके बेल लें. लोई को बीच में हल्का मोटा और किनारों पर पतला रखें. इसके बाद उसके किनारे पे घी लगायें. और उसे कटोरी जैसे आकार में पकड़ते हुए हाथ में ले लें. इसके बाद उसमें आलू वाला मिश्रण भरें और किनारों को आपस में जोड़ते हुए फिर से लोई जैसा गोल कर लें. अब इस स्टफ्ड लोई को फिर से चपटा करें और हल्के हाथ से बेल लें. इसके बाद पराठे को घी लगाकर दोनों साइड से सेंक लें.