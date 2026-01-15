  • Home>
  • Gallery»
  • Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने खिलाया गाय को चारा, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने खिलाया गाय को चारा, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व

Makar Sankranti 2026: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. इस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं. इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने गाय को चारा खिलाया, जानें हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है.


By: Tavishi Kalra | Published: January 15, 2026 2:28:17 PM IST

Follow us on
Google News
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने खिलाया गाय को चारा, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व - Photo Gallery
1/6

PM Modi Feeding Cows

मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गाय को चारा खिलाया. पीएम मोदी चारा खिलाने के बाद गाय के माथे को सहलाया, साथ ही गऊ माता से आशीर्वाद भी लिया.

You Might Be Interested In
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने खिलाया गाय को चारा, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व - Photo Gallery
2/6

PM Modi Feeding Cows

मकर संक्रांति का यह पर्व आज देशभर में मनाया गया, इस दिन सूर्य पूजा का विशेष महत्व है. साथ ही इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाते हैं.

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने खिलाया गाय को चारा, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व - Photo Gallery
3/6

Feeding Cows

गाय को हरा चारा खिलाना बहुत शुभ माना जाता है. आजकल के समय में बहुत सी गाय ऐसे ही सड़क पर घूमती हैं जिन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता और सड़क पर पड़ा कुछ भी खाती हैं, इसीलिए माना गया है गऊ की सेवा करना अच्छा होता है.

You Might Be Interested In
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने खिलाया गाय को चारा, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व - Photo Gallery
4/6

Slide 4

गाय हमारी माता हैं, धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गाय को हरा चारा खिलाने से सुख-समृद्धि आती है, ग्रह दोष दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है.

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने खिलाया गाय को चारा, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व - Photo Gallery
5/6

Feeding Cows

जीवन में अगर आप बीमारियों से परेशान रहते हैं, आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो अपने जीवन में इस नेक काम को शामिल करें और पुण्य कमाएं.

You Might Be Interested In
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने खिलाया गाय को चारा, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व - Photo Gallery
6/6

Feeding Cows

बुधवार के दिन गाय को हरा चारा, हरे पत्ते, हरे सब्जियां खिलाना शुभ माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, गाय को घास खिलाने से उतने ही पुण्य मिलता है जितना बड़े यज्ञों और तीर्थ स्थानों पर जाने से मिलता है.

Tags:
benefits of feeding cowcow feedingmakar sankranti 2026pm modisignificance
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने खिलाया गाय को चारा, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने खिलाया गाय को चारा, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व - Photo Gallery
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने खिलाया गाय को चारा, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व - Photo Gallery
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने खिलाया गाय को चारा, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व - Photo Gallery
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने खिलाया गाय को चारा, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व - Photo Gallery