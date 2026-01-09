  • Home>
  • Gallery»
  • Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार

Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का पर्व हर साल 14 जनवरी को पड़ता है. इस दिन दान पुण्य करने से लाभ की प्राप्ति होती है और कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है. जानते हैं इस दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है.


By: Tavishi Kalra | Published: January 9, 2026 8:35:50 AM IST

Follow us on
Google News
Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार - Photo Gallery
1/7

Makar Sankranti Daan

साल 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी, बुधवार के दिन पड़ रहा है. इस को हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना गया है. मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आते हैं. मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व माना जाता है. मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का दान करें, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

You Might Be Interested In
Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार - Photo Gallery
2/7

Makar Sankranti Daan

इस दिन दान करने का लाभ बहुत अधिक होता है. माना जाता है इस दिन दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है.

Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार - Photo Gallery
3/7

Makar Sankranti Daan

मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़ खिचड़ी, चावल का दान बहुत शुभ माना जाता है. अधिकतर लोग इन चीजों का दान करते हैं. इन चीजों का दान करनेसे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है.

You Might Be Interested In
Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार - Photo Gallery
4/7

Makar Sankranti Daan

अगर जीवन में आप बहुत परेशान हैं, बुरा समय चल रहा हो, कुछ सही नहीं चल रहा तो नमक का दान करें.

Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार - Photo Gallery
5/7

Makar Sankranti Daan

जीवन में आर्थिक मुश्किलों का अगर सामना कर रहे हैं तो मकर संक्रांति के दिन नमक का दान करें. घी का दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार - Photo Gallery
6/7

Makar Sankranti Daan

अच्छे स्वास्थ्य के लिए कपड़ों का दान करें. पुराने कपड़ों का दान ना करें, इस दिन भूलकर भी यह काम ना करें, नए कपड़ों का दान, कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान करें, लोगों को ठंड से राहत दें.

You Might Be Interested In
Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार - Photo Gallery
7/7

Makar Sankranti Daan

इस दिन जरूरतमंदों को दान में जरूर कुछ ना कुछ दें. अपने हाथ से मकर संक्रांति के दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है. जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है.

Tags:
14 janauarydonate these thingsmakar sankrantimakar sankranti 2026makar sankranti 2026 daan
Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार - Photo Gallery
Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार - Photo Gallery
Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार - Photo Gallery
Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार - Photo Gallery