Makar Sankranti 2026 Daan: मकर संक्रांति के दिन इन चीजों के दान से खुलेंगे सौभाग्य के द्वार
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का पर्व हर साल 14 जनवरी को पड़ता है. इस दिन दान पुण्य करने से लाभ की प्राप्ति होती है और कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है. जानते हैं इस दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है.
साल 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी, बुधवार के दिन पड़ रहा है. इस को हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना गया है. मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आते हैं. मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व माना जाता है. मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का दान करें, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए.
इस दिन दान करने का लाभ बहुत अधिक होता है. माना जाता है इस दिन दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है.
मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़ खिचड़ी, चावल का दान बहुत शुभ माना जाता है. अधिकतर लोग इन चीजों का दान करते हैं. इन चीजों का दान करनेसे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है.
अगर जीवन में आप बहुत परेशान हैं, बुरा समय चल रहा हो, कुछ सही नहीं चल रहा तो नमक का दान करें.
जीवन में आर्थिक मुश्किलों का अगर सामना कर रहे हैं तो मकर संक्रांति के दिन नमक का दान करें. घी का दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.
अच्छे स्वास्थ्य के लिए कपड़ों का दान करें. पुराने कपड़ों का दान ना करें, इस दिन भूलकर भी यह काम ना करें, नए कपड़ों का दान, कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान करें, लोगों को ठंड से राहत दें.
इस दिन जरूरतमंदों को दान में जरूर कुछ ना कुछ दें. अपने हाथ से मकर संक्रांति के दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है. जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है.