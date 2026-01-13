  • Home>
  • Gallery»
  • Makar Sankranti 2026 Bhog: मकर संक्रांति भोग में क्या-क्या चढ़ाएं? जानें जरूरी चीजें

Makar Sankranti 2026 Bhog: मकर संक्रांति भोग में क्या-क्या चढ़ाएं? जानें जरूरी चीजें

Makar Sankranti 2026 Bhog: इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को है. इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा. मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करना, दान देना और खिचड़ी (चावल और दाल से बना व्यंजन) खाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. जानते है क्या-क्या चढ़ाया जाता है?


By: Hasnain Alam | Published: January 13, 2026 2:56:14 PM IST

Follow us on
Google News
The religious significance of offerings - Photo Gallery
1/8

(भोग का धार्मिक महत्व) The religious significance of offerings

मकर संक्रांति पर भोग चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है. इस दिन सूर्य देव को चढ़ाए जाने वाले भोग को नई फसल, पवित्रता और दान का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए दान और चढ़ावे से कई गुना आशीर्वाद मिलता है. खासकर तिल और गुड़ का इस्तेमाल नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने वाला माना जाता है.

You Might Be Interested In
What offerings should be made during the Makar Sankranti celebrations in 2026? - Photo Gallery
2/8

मकर संक्रांति 2026 पर भोग में क्या चढ़ाएं (What offerings should be made during the Makar Sankranti celebrations in 2026?)

मकर संक्रांति के भोग में तिल और गुड़ का खास महत्व है. लगभग हर घर में तिल और गुड़ के लड्डू, तिलकुट या तिल की दूसरी मिठाइयां बनाई जाती है. इनके अलावा, खिचड़ी को भी भोग के लिए बहुत शुभ माना जाता है. चना, मूंगफली, रेवड़ी भी भोग में शामिल किए जाते है. जो नई फसल का प्रतीक है. चावल, दाल, घी और दूध पवित्रता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते है.

Black sesame seeds and black sesame seed ladoos - Photo Gallery
3/8

काले तिल और काले तिल के लड्डू (Black sesame seeds and black sesame seed ladoos)

काले तिल और काले तिल के लड्डू: भगवान सूर्य (सूर्य देव) को काले तिल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते है. इसका संबंध भगवान शनि (शनि देव) से भी है. मकर संक्रांति पर काले तिल का विशेष महत्व है.

You Might Be Interested In
Offer khichdi to the deities on Makar Sankranti - Photo Gallery
4/8

मकर संक्रांति पर देवताओं को खिचड़ी चढ़ाएं (Offer khichdi to the deities on Makar Sankranti)

मकर संक्रांति पर, ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं. इस दिन भगवान विष्णु, सूर्य देव और भगवान शनि की पूजा की जाती है. पूजा में उड़द दाल, चावल, सब्जियों और घी से बनी खिचड़ी तीनों देवताओं को चढ़ाएं.

Jaggery - Photo Gallery
5/8

गुड़ (Jaggery)

इसका संबंध सूर्यदेव से होता है. इसके दान करने से सूर्य मजबूत होता है.

What kinds of things can you donate - Photo Gallery
6/8

क्या-क्या दान कर सकते है (What kinds of things can you donate?)

सप्तधान्य का मतलब सात तरह के अनाज हैं, जिनमें तिल, जौ, गेहूं, चना, मूंग, चावल और ज्वार या बाजरा शामिल हैं। आप इन अनाजों का दान कर सकते हैं

Fruits and vegetables are also offered - Photo Gallery
7/8

फल और सब्जियां भी चढ़ाया जाता (Fruits and vegetables are also offered)

मौसमी फल और सब्जियां भी सूर्य देव को चढ़ाई जाती है. कई जगहों पर गुड़ से बना हलवा भी भोग में शामिल किया जाता है.

You Might Be Interested In
The importance of charity and service - Photo Gallery
8/8

दान और सेवा का महत्व (The importance of charity and service)

भोग के साथ-साथ मकर संक्रांति पर दान का भी विशेष महत्व है. तिल, गुड़, खिचड़ी, कपड़े और अनाज दान करने से आशीर्वाद मिलता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन जरूरतमंदों को खाना खिलाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है.

Tags:
makar sankranti 2026 pujamakar sankranti puja item listmakar sankranti puja samagrimakar sankranti puja samagri image
Makar Sankranti 2026 Bhog: मकर संक्रांति भोग में क्या-क्या चढ़ाएं? जानें जरूरी चीजें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Makar Sankranti 2026 Bhog: मकर संक्रांति भोग में क्या-क्या चढ़ाएं? जानें जरूरी चीजें - Photo Gallery
Makar Sankranti 2026 Bhog: मकर संक्रांति भोग में क्या-क्या चढ़ाएं? जानें जरूरी चीजें - Photo Gallery
Makar Sankranti 2026 Bhog: मकर संक्रांति भोग में क्या-क्या चढ़ाएं? जानें जरूरी चीजें - Photo Gallery
Makar Sankranti 2026 Bhog: मकर संक्रांति भोग में क्या-क्या चढ़ाएं? जानें जरूरी चीजें - Photo Gallery