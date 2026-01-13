Makar Sankranti 2026 Bhog: मकर संक्रांति भोग में क्या-क्या चढ़ाएं? जानें जरूरी चीजें
Makar Sankranti 2026 Bhog: इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को है. इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा. मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करना, दान देना और खिचड़ी (चावल और दाल से बना व्यंजन) खाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. जानते है क्या-क्या चढ़ाया जाता है?
(भोग का धार्मिक महत्व) The religious significance of offerings
मकर संक्रांति पर भोग चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है. इस दिन सूर्य देव को चढ़ाए जाने वाले भोग को नई फसल, पवित्रता और दान का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए दान और चढ़ावे से कई गुना आशीर्वाद मिलता है. खासकर तिल और गुड़ का इस्तेमाल नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने वाला माना जाता है.
मकर संक्रांति 2026 पर भोग में क्या चढ़ाएं (What offerings should be made during the Makar Sankranti celebrations in 2026?)
मकर संक्रांति के भोग में तिल और गुड़ का खास महत्व है. लगभग हर घर में तिल और गुड़ के लड्डू, तिलकुट या तिल की दूसरी मिठाइयां बनाई जाती है. इनके अलावा, खिचड़ी को भी भोग के लिए बहुत शुभ माना जाता है. चना, मूंगफली, रेवड़ी भी भोग में शामिल किए जाते है. जो नई फसल का प्रतीक है. चावल, दाल, घी और दूध पवित्रता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते है.
काले तिल और काले तिल के लड्डू (Black sesame seeds and black sesame seed ladoos)
काले तिल और काले तिल के लड्डू: भगवान सूर्य (सूर्य देव) को काले तिल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते है. इसका संबंध भगवान शनि (शनि देव) से भी है. मकर संक्रांति पर काले तिल का विशेष महत्व है.
मकर संक्रांति पर देवताओं को खिचड़ी चढ़ाएं (Offer khichdi to the deities on Makar Sankranti)
मकर संक्रांति पर, ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं. इस दिन भगवान विष्णु, सूर्य देव और भगवान शनि की पूजा की जाती है. पूजा में उड़द दाल, चावल, सब्जियों और घी से बनी खिचड़ी तीनों देवताओं को चढ़ाएं.
गुड़ (Jaggery)
इसका संबंध सूर्यदेव से होता है. इसके दान करने से सूर्य मजबूत होता है.
क्या-क्या दान कर सकते है (What kinds of things can you donate?)
सप्तधान्य का मतलब सात तरह के अनाज हैं, जिनमें तिल, जौ, गेहूं, चना, मूंग, चावल और ज्वार या बाजरा शामिल हैं। आप इन अनाजों का दान कर सकते हैं
फल और सब्जियां भी चढ़ाया जाता (Fruits and vegetables are also offered)
मौसमी फल और सब्जियां भी सूर्य देव को चढ़ाई जाती है. कई जगहों पर गुड़ से बना हलवा भी भोग में शामिल किया जाता है.
दान और सेवा का महत्व (The importance of charity and service)
भोग के साथ-साथ मकर संक्रांति पर दान का भी विशेष महत्व है. तिल, गुड़, खिचड़ी, कपड़े और अनाज दान करने से आशीर्वाद मिलता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन जरूरतमंदों को खाना खिलाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है.