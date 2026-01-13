Makar Sankranti 2026 Bhog: मकर संक्रांति भोग में क्या-क्या चढ़ाएं? जानें जरूरी चीजें

मकर संक्रांति 2026 पर भोग में क्या चढ़ाएं (What offerings should be made during the Makar Sankranti celebrations in 2026?)

मकर संक्रांति के भोग में तिल और गुड़ का खास महत्व है. लगभग हर घर में तिल और गुड़ के लड्डू, तिलकुट या तिल की दूसरी मिठाइयां बनाई जाती है. इनके अलावा, खिचड़ी को भी भोग के लिए बहुत शुभ माना जाता है. चना, मूंगफली, रेवड़ी भी भोग में शामिल किए जाते है. जो नई फसल का प्रतीक है. चावल, दाल, घी और दूध पवित्रता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते है.