  • एक ही ब्रांड, दो अलग पहचान! XUV 7XO और XEV 9S के लुक्स में क्या है खास?

एक ही ब्रांड, दो अलग पहचान! XUV 7XO और XEV 9S के लुक्स में क्या है खास?

चूंकि XEV 9S, XUV 7XO का इलेक्ट्रिक वर्जन है इसलिए दोनों का डिज़ाइन अंदर और बाहर से लगभग एक जैसा है लेकिन कुछ खास अंतर हैं जो उन्हें एक-दूसरे से अलग बनाते हैं.


By: Anshika thakur | Published: January 13, 2026 12:31:00 PM IST

Mahindra XEV 9S vs Mahindra XUV 7XO - Photo Gallery
1/7

Design basis:

XEV 9S, XUV 7XO का इलेक्ट्रिक वर्जन है इसलिए दोनों SUVs का ओवरऑल डिज़ाइन काफी हद तक एक जैसा है अंदर और बाहर दोनों तरफ से लेकिन कुछ खास स्टाइलिंग एलिमेंट्स हैं जो उन्हें अलग बनाते हैं.

Mahindra XEV 9S vs Mahindra XUV 7XO - Photo Gallery
2/7

Front fascia differences:

XEV 9S में EV-स्टाइल की बंद ग्रिल है जिसमें रोशनी वाला महिंद्रा इंफिनिटी लोगो और स्प्लिट LED हेडलाइट्स हैं जबकि XUV 7XO में पारंपरिक स्लेटेड ग्रिल और डुअल-पॉड LED लाइट्स हैं जो ICE SUVs में आम तौर पर होती हैं.

Mahindra XEV 9S - Photo Gallery
3/7

Side view similarities:

दोनों SUVs के साइड में कई बाहरी डिटेल्स एक जैसी हैं जैसे कि फ्लश डोर हैंडल, ब्लैक-आउट पिलर और रूफ रेल्स लेकिन XEV 9S में EV चार्जिंग पोर्ट है जबकि XUV 7XO में फ्यूल टैंक खोलने की जगह है.

Mahindra XUV 7XO - Photo Gallery
4/7

Rear design:

पीछे से दोनों लगभग एक जैसी दिखती हैं जिनमें कनेक्टेड LED लाइट बार और ओवरऑल शेप एक जैसा है, हालांकि उनमें अपनी अलग बैजिंग और थोड़े अलग स्किड प्लेट डिज़ाइन हैं.

Mahindra XEV 9S vs Mahindra XUV 7XO - Photo Gallery
5/7

Interior theme & layout:

दोनों गाड़ियों में ट्रिपल 12.3-इंच स्क्रीन और सॉफ्ट-टच सरफेस वाला लेयर्ड डैशबोर्ड है लेकिन XEV 9S में रोशनी वाले स्टीयरिंग लोगो के साथ डुअल-टोन केबिन है, जबकि XUV 7XO में बेज/टैन/ब्लैक थीम का इस्तेमाल किया गया है.

Mahindra XEV 9S - Photo Gallery
6/7

Unique interior advantages:

XEV 9S को फ्लैट फ्लोर का फायदा मिलता है (जो इसके EV प्लेटफॉर्म का फायदा है) जिससे बीच वाली रो की सीटिंग XUV 7XO की तुलना में ज़्यादा आरामदायक और स्पेशियस हो जाती है जिसमें ट्रांसमिशन टनल हंप होता है.

Mahindra XUV 7XO - Photo Gallery
7/7

Feature & tech differences:

दोनों SUVs में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, लेवल-2 ADAS, हरमन कार्डन ऑडियो और ट्रिपल स्क्रीन जैसे हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं लेकिन XEV 9S में AR हेड-अप डिस्प्ले, ऑटो-पार्किंग और NFC की कार्ड भी शामिल है.

एक ही ब्रांड, दो अलग पहचान! XUV 7XO और XEV 9S के लुक्स में क्या है खास? - Photo Gallery

