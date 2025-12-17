इस दिन लॉन्च हो रही Mahindra XUV 7XO, बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन के साथ जानें क्या है SUV में खास?

Mahindra XUV 7XO: महिंद्रा XUV 7XO 5 जनवरी को लॉन्च होने वाली है. इससे पहले, यह SUV 15 दिसंबर को प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध हो गई थी. यह SUV असल में महिंद्रा XUV700 का रीबैज्ड और अपडेटेड वर्जन होगी. इसमें महिंद्रा XEV 9S के कई डिज़ाइन एलिमेंट्स और फीचर्स होंगे, जो ब्रांड की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक SUV है और कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है.