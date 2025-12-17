  • Home>
  इस दिन लॉन्च हो रही Mahindra XUV 7XO, बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन के साथ जानें क्या है SUV में खास?

इस दिन लॉन्च हो रही Mahindra XUV 7XO, बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन के साथ जानें क्या है SUV में खास?

Mahindra XUV 7XO: महिंद्रा XUV 7XO 5 जनवरी को लॉन्च होने वाली है. इससे पहले, यह SUV 15 दिसंबर को प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध हो गई थी. यह SUV असल में महिंद्रा XUV700 का रीबैज्ड और अपडेटेड वर्जन होगी. इसमें महिंद्रा XEV 9S के कई डिज़ाइन एलिमेंट्स और फीचर्स होंगे, जो ब्रांड की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक SUV है और कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है. 

By: Preeti Rajput | Published: December 17, 2025 2:38:25 PM IST

1/7
1/7

महिंद्रा XUV 7XO के एक्सटीरियर की पहली झलक

महिंद्रा XUV 7XO के एक्सटीरियर की झलक पहले ही सामने आ चुकी है, लेकिन अब ऑटोमेकर ने SUV के इंटीरियर की भी झलक दिखाई है. जैसा कि दिख रहा है. नई महिंद्रा XUV 7XO का डिज़ाइन और फीचर्स लिस्ट XEV 9S जैसी ही होगी. यहां महिंद्रा XUV 7XO के केबिन के चार फीचर्स दिए गए हैं.

2/7
2/7

ट्रिपल स्क्रीन

महिंद्रा XUV 7XO में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप होगा. टीज़र वीडियो में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिखाया गया है, जिसमें सेंटर में 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैसेंजर साइड में 12.3-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले और एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल होगा.

3/7
3/7

शानदार कनेक्टिविटी फीचर्स

तीनों स्क्रीन वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ-साथ अन्य कनेक्टिविटी फीचर्स और एक ऑडियो सिस्टम से कनेक्टेड होंगी. ये तीनों डिजिटल स्क्रीन AdrenoX OS पर चलेंगी.

4/7
4/7

पैनोरमिक सनरूफ

लेटेस्ट टीजर वीडियो से यह भी पता चलता है कि SUV में पैनोरमिक सनरूफ होगा. हाल ही में लॉन्च हुई महिंद्रा XEV 9S की तरह, आने वाली SUV में भी पैनोरमिक सनरूफ होगा जिसे पूरी तरह से पीछे किया जा सकता है, जिससे केबिन को हवादार और खुला-खुला महसूस होगा. यह निश्चित रूप से आने वाली XUV 7XO की प्रीमियम अपील को बढ़ाएगा.

5/7
5/7

पावर्ड बॉस मोड

महिंद्रा XUV 7XO के केबिन के सबसे रोमांचक फीचर्स में से एक पावर्ड बॉस मोड होगा. यह फीचर महिंद्रा XEV 9S में भी उपलब्ध है. यह फीचर दूसरी रो में बैठे पैसेंजर को, जो को-ड्राइवर के पीछे बैठा है, सिर्फ एक बटन दबाकर आगे की सीट को एडजस्ट करने की सुविधा देता है.

6/7
6/7

लेगरूम और हेडरू

बटन आगे की रो की सीटों के साइड में लगे होते हैं. यह फंक्शन दूसरी रो के पैसेंजर को लेगरूम और हेडरूम को काफी बढ़ाने की सुविधा देता है, जिससे आराम बढ़ता है. महिंद्रा XUV 7XO: सभी के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट.

7/7
7/7

लेगरूम और हेडरू

महिंद्रा XEV 9S की तरह, महिंद्रा XUV 7XO में भी सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट होंगे. इसका मतलब है कि आगे की सीटों, दूसरी लाइन की सीटों और तीसरी लाइन की सीटों सहित सभी सात यात्रियों के पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट होंगे, जिससे आराम और भी बढ़ेगा.

इस दिन लॉन्च हो रही Mahindra XUV 7XO, बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन के साथ जानें क्या है SUV में खास? - Photo Gallery

