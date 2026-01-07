Tata Safari vs Mahindra XUV 7XO: माइलेज से लेकर सेफ्टी तक, किस SUV में है असली दम?
महिंद्रा XUV 7XO प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में मुकाबला और कड़ा करने वाली है, जहाँ यह टाटा सफारी से मुकाबला करेगी.
New Competition:
महिंद्रा XUV 7XO, जो XUV700 का एक नया और रीबैज्ड वर्जन है, लॉन्च हो गई है और प्रीमियम 3-रो SUV सेगमेंट में सीधे टाटा सफारी को टक्कर देती है.
Price Range:
XUV 7XO की कीमत अलग-अलग ट्रिम्स के हिसाब से लगभग ₹13.66 लाख से ₹24.92 लाख (एक्स-शोरूम) तक है, जबकि सफारी की रेंज लगभग ₹14.66 लाख से ₹25.96 लाख तक है.
Dimensions:
XUV 7XO, सफारी (4,668 mm) से थोड़ी लंबी (4,695 mm) है, लेकिन सफारी ज़्यादा चौड़ी और ऊंची है, जिससे अंदर की जगह के एहसास पर असर पड़ सकता है.
Engine Options:
दोनों SUVs में 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेट्रोल और डीजल इंजन मिलते हैं.
Power & Torque:
XUV 7XO के पेट्रोल (197 bhp) और डीज़ल (182 bhp) इंजन, टाटा सफारी के पेट्रोल (168 bhp) और डीज़ल (168 bhp) इंजन के मुकाबले ज़्यादा पावर और टॉर्क देते हैं, जिससे बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है.
Drivetrain:
XUV 7XO में FWD और AWD दोनों ऑप्शन मिलते हैं, जबकि टाटा सफारी सिर्फ़ FWD के साथ उपलब्ध है.
Segment Positioning:
दोनों SUV ऐसे खरीदारों को टारगेट करती हैं जो तीन रो वाली, काबिल और फीचर-पैक फैमिली गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन महिंद्रा परफॉर्मेंस और ड्राइवट्रेन फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करती है, जबकि टाटा इस सेगमेंट में आजमाए हुए भरोसे पर निर्भर करती है.