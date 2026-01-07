Tata Safari vs Mahindra XUV 7XO: माइलेज से लेकर सेफ्टी तक, किस SUV में है असली दम?

Segment Positioning:

दोनों SUV ऐसे खरीदारों को टारगेट करती हैं जो तीन रो वाली, काबिल और फीचर-पैक फैमिली गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन महिंद्रा परफॉर्मेंस और ड्राइवट्रेन फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करती है, जबकि टाटा इस सेगमेंट में आजमाए हुए भरोसे पर निर्भर करती है.