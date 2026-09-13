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‘परदेस’ की महिमा को मिली थी शोहरत की बुलंदी, एक हादसे ने बदल दिया पूरा करियर, जानिए आज कहां हैं वो

Mahima Chaudhry Birthday: 90 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री हुई, जिसने बॉलीवुड की दुनिया में आते ही तहलका मचा दिया था. उनकी खूबसूरती और अदाकारा ने लोगों को दीवाना बना लिया था. जी हीं, हम बात कर रहे हैं महिमा चौधरी, जो शाहरुख खान की फिल्म परदेस से रातोंरात स्टार बन गई थीं. फिर एक हादसे ने बर्बाद कर दिया उनका करियर. चलिए जानते हैं उनके बारे में.


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 13, 2026 11:33:40 AM IST

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बचपन से ही एक्टिंग का था जुनून

महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था. उनका असली नाम ऋतु चौधरी था. बचपन से ही ग्लैमर की दुनिया उन्हें आकर्षित करती थी और पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग में करियर बनाने का सपना देख लिया था.

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मिस दार्जीलिंग का खिताब जीता

फिल्मों में कदम रखने से पहले ही महिमा चौधरी ग्लैमर की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थीं. साल 1995 में उन्होंने ऐश्वर्या राय और आमिर खान के साथ पेप्सी के एक विज्ञापन में काम किया था. इसके अलावा, कम उम्र में ही उन्होंने ‘मिस दार्जीलिंग’ का खिताब जीतकर अपनी खूबसूरती का जलवा दिखा दिया था.

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‘परदेस’ फिल्म में रातोंरात बनाया स्टार

मॉडलिंग के दौरान महिमा चौधरी लोगों के नजरों में आईं. इसके बाद उन्हें फिल्मों के कई प्रस्ताव मिले. फिर दिग्गज फिल्म निर्मात सुभाष घई ने उन्हें फिल्म ‘परदेस’ के लिए चुना. साल 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे. फिल्म की कहानी, संगीत और सितारों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई. ‘परदेस’ फिल्म से एक्ट्रेस को रातोंरात स्टार बना दिया था. इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवॉर्ड भी मिला.

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इन फिल्मों से भी जीता दिल

महिमा चौधरी ने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई. फिल्म ‘दाग: द फायर’ में उनका काजल का किरदार पसंद किया गया. इसके बाद ‘धड़कन’ में उन्होंने अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी के साथ काम किया. राजकुमार संतोषी की ‘लज्जा’ में महिमा ने मैथिली का मजबूत किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता दिखाई. वहीं ‘दिल है तुम्हारा’ में भी उनके काम को सराहा गया. इसके अलावा ‘दिल क्या करे’, ‘कुरुक्षेत्र’ और ‘एलओसी कारगिल’ जैसी फिल्मों में भी महिमा चौधरी ने अपनी दमदार अदाकारी से अलग छाप छोड़ी.

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एक दर्दनाक हादसे ने बदल दी जिंदगी

साल 1999 में ‘दिल क्या करे’ की शूटिंग के दौरान महिमा चौधरी एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गई थीं. पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शूटिंग के आखिरी दिन सेट पर जाते वक्त उनकी कार को सामने से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी. इस दौरान उनके चेहरे में 67 कांच के टुकड़े घुस गए थे. इसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी.

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हादसे के बाद की दमदार वापसी

महिमा चौधरी ने दर्दनाक हादसे के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और फिल्मों में अपना सफर जारी रखा. उन्होंने ‘बागबान’, ‘धड़कन’, ‘कुरुक्षेत्र’, ‘दिल है तुम्हारा’, ‘लज्जा’ और ‘खिलाड़ी 420’ जैसी कई चर्चित फिल्मों में काम करके दमदार वापसी की थी.

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अब क्या कर रहीं हैं महिमा चौधरी?

महिमा चौधरी ने उम्र को अपने अभिनय के आड़े नहीं आने दिया. हाल के वर्षों में वह ‘द सिग्नेचर’ और ‘इमरजेंसी’ जैसी फिल्मों में नजर आईं. साल 2025 में उन्होंने ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ में संजय मिश्रा के साथ लीड रोल निभाया.

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