‘परदेस’ की महिमा को मिली थी शोहरत की बुलंदी, एक हादसे ने बदल दिया पूरा करियर, जानिए आज कहां हैं वो

इन फिल्मों से भी जीता दिल

महिमा चौधरी ने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई. फिल्म ‘दाग: द फायर’ में उनका काजल का किरदार पसंद किया गया. इसके बाद ‘धड़कन’ में उन्होंने अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी के साथ काम किया. राजकुमार संतोषी की ‘लज्जा’ में महिमा ने मैथिली का मजबूत किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता दिखाई. वहीं ‘दिल है तुम्हारा’ में भी उनके काम को सराहा गया. इसके अलावा ‘दिल क्या करे’, ‘कुरुक्षेत्र’ और ‘एलओसी कारगिल’ जैसी फिल्मों में भी महिमा चौधरी ने अपनी दमदार अदाकारी से अलग छाप छोड़ी.