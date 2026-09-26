Mahi Shrivastava New Song: माही श्रीवास्तव का नया डांस सॉन्ग ‘नागिन जैसे डांस’ रिलीज, गाने की धुन और बीट्स थिरकने पर करेगी मजबूर
Mahi Shrivastava New Song Release: भोजपुरी संगीत जगत में अभिनेत्री माही श्रीवास्तव का नया डांस वीडियो सॉन्ग ‘नागिन जैसे डांस’ रिलीज हो गया है. गाने को भोजपुरी म्यूजिक के लोकप्रिय प्लेटफॉर्म Worldwide Records Bhojpuri के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. गाने में माही श्रीवास्तव अपने खास डांस अंदाज में नजर आ रही हैं, जबकि इसे गायक गोल्डी यादव ने अपनी आवाज दी है.
माही श्रीवास्तव का डांस मूव्स
‘नागिन जैसे डांस’ नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक डांस आधारित गाना है. गाने में माही श्रीवास्तव के डांस मूव्स और वीडियो की प्रस्तुति को प्रमुखता दी गई है. गोल्डी यादव की आवाज और आर्या शर्मा के संगीत के साथ तैयार यह गाना भोजपुरी संगीत प्रेमियों के लिए मनोरंजन का एक नया विकल्प लेकर आया है.
कौन हैं निर्माता?
गाने के निर्माण से जुड़े कलाकारों की बात करें तो इसके निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. रत्नाकर कुमार लंबे समय से भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उनके बैनर से लगातार भोजपुरी फिल्मों और गानों का निर्माण व रिलीज किया जाता रहा है.
गाने को किसने फिल्माया है?
वहीं इस गाने को साइबस ने फिल्माया है. गाने के बोल एलसी प्रवीण ने लिखे हैं और संगीत आर्या शर्मा ने दिया है. वीडियो में माही श्रीवास्तव का डांस गाने का प्रमुख आकर्षण है.
गाने की धुन थिरकने को कर देगी मजबूर
भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में डांस सॉन्ग की अपनी खास जगह है और इसी कड़ी में ‘नागिन जैसे डांस’ को तैयार किया गया है. गाने की धुन और बीट्स को डांस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.
कौन हैं माही श्रीवास्तव?
माही श्रीवास्तव इससे पहले भी कई भोजपुरी गानों और फिल्मों में अपने अभिनय और डांस के जरिए दर्शकों के बीच पहचान बना चुकी हैं.
गोल्डी यादव ने दी आवाज
गोल्डी यादव ने इस गाने को अपनी आवाज दी है. भोजपुरी संगीत में गायकों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और नए दौर में म्यूजिक वीडियो के माध्यम से कई गायक लगातार दर्शकों तक पहुंच बना रहे हैं. ‘नागिन जैसे डांस’ में भी गोल्डी यादव की आवाज को गाने की थीम के अनुरूप रखा गया है. गाने की तकनीकी टीम में हेयर स्टाइलिंग की जिम्मेदारी पिहू और मेकअप इंद्रजीत ने संभाला है. पूरी टीम ने मिलकर एक डांस आधारित म्यूजिक वीडियो तैयार किया है.