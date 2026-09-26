Mahi Shrivastava New Song: माही श्रीवास्तव का नया डांस सॉन्ग ‘नागिन जैसे डांस’ रिलीज, गाने की धुन और बीट्स थिरकने पर करेगी मजबूर

गोल्डी यादव ने दी आवाज

गोल्डी यादव ने इस गाने को अपनी आवाज दी है. भोजपुरी संगीत में गायकों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और नए दौर में म्यूजिक वीडियो के माध्यम से कई गायक लगातार दर्शकों तक पहुंच बना रहे हैं. ‘नागिन जैसे डांस’ में भी गोल्डी यादव की आवाज को गाने की थीम के अनुरूप रखा गया है. गाने की तकनीकी टीम में हेयर स्टाइलिंग की जिम्मेदारी पिहू और मेकअप इंद्रजीत ने संभाला है. पूरी टीम ने मिलकर एक डांस आधारित म्यूजिक वीडियो तैयार किया है.