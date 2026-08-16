कभी विलेन, कभी कॉमेडी के रंग में जमे महेश मांजरेकर; अभिनेता की शानदार फिल्में, जिन्हें देख सिनेमा के दीवाने हुए कायल

Mahesh Manjrekar Movies: महेश मांजरेकर सिनेमाई दुनिया के एक ऐसे शख्स हैं, जो कई विधाओं में माहिर हैं. वो एक्टर भी हैं, डायरेक्ट भी हैं. और राइटर के साथ-साथ एक सिंगर भी हैं. अभनेता जब भी पर्दे पर अभिनय करते हैं, तो वो उसमें जान फूंक देते हैं. आज हम आपको उनकी कुछ शानदार फिल्मों के बारे में बात करेंगे.