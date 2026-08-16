कभी विलेन, कभी कॉमेडी के रंग में जमे महेश मांजरेकर; अभिनेता की शानदार फिल्में, जिन्हें देख सिनेमा के दीवाने हुए कायल
Mahesh Manjrekar Movies: महेश मांजरेकर सिनेमाई दुनिया के एक ऐसे शख्स हैं, जो कई विधाओं में माहिर हैं. वो एक्टर भी हैं, डायरेक्ट भी हैं. और राइटर के साथ-साथ एक सिंगर भी हैं. अभनेता जब भी पर्दे पर अभिनय करते हैं, तो वो उसमें जान फूंक देते हैं. आज हम आपको उनकी कुछ शानदार फिल्मों के बारे में बात करेंगे.
टोटल धमाल
साल 2019 में इंदर कुमार की फिल्म 'टोटल धमाल' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित जैसे कलाकर नजर आए थे. इस फिल्म में महेश मांजरेकर ने चिनप्पा स्वामी का शानदार किरदार निभाया था. कम समय के रोल में उन्होंने लोगों का ध्यान खींचने का काम किया था.
हिम्मतवाला
साल 2013 में अजय देवगन और तमन्ना भाटिया अभिनीत फिल्म 'हिम्मतवाला' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में महेश मांजरेकर ने शेर सिंह की दमदार भूमिका निभाई थी. इस कैरेक्टर को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.
बाजीराव मस्तानी
संजय लीला भंसाली के निर्देशन में फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में महेश मांजरेकर ने छत्रपति साहू जी महाराज का किरदार निभाया था. फिल्म में उनकी दमदार एक्टिंग ने लोगों को प्रभावित किया था. फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में थे.
दबंग
सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत फिल्म 'दबंग' में महेश मांजरेकर ने हरिया का किरदार निभाया था, जो एक गांववाला रहता है. उनके किरदार ने फिल्म में जान डालने का काम किया था.
रन
साल 2004 में अभिषेक बच्चन अभिनीत फिल्म 'रन' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में महेश मांजरेकर ने गणपत चौधरी के रूप में विलेन की भूमिका अदा की थी. उनके किरदार की खूब तारीफ हुआ था.