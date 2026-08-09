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महज 4 साल की उम्र से फिल्मों में किया काम, फिर 3 साल के लिए सिनेमा से बना ली दूरी, मिस इंडिया से रचाई शादी

Mahesh Babu: साउथ इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता महेश बाबू ने 51 साल के करियर में कई फिल्मों में काम किया है. इनमें कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी शामिल रही हैं. अभिनेता ने महज 4 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी. फिर उनकी जिंदगी में कुछ साल ऐसे भी जाए, जो बहुत दर्दभरे रहे. चलिए एक नजर डालते हैं उनके जीवन पर. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 9, 2026 12:29:16 PM IST

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फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं महेश बाबू

महेश बाबू का जन्म 9 अगस्त 1975 को मद्रास (अब चेन्नई), तमिलनाडु में हुआ था. उनके पिता अभिनेता कृष्णा और मां इंदिरा देवी थीं. वह पांच भाई-बहनों में चौथे स्थान पर हैं. उनका परिवार आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बुर्रीपालेम गांव से ताल्लुक रखता है. महेश बाबू का बचपन ज्यादातर मद्रास में बीता, जहां उनकी नानी दुर्गम्मा और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनकी देखभाल की.

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मात्र 4 साल की उम्र से एक्टिंग की शुरुआत

महेश बाबू ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार मात्र 4 वर्ष की उम्र में 1979 में आई तेलुगु फिल्म 'नीदा' से की थी. इस फिल्म में उनके बड़े भाई रमेश एक हीरो थे.

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बतौर हीरो कब की शुरुआत?

1999 में महेश बाबू ने फिल्म ‘राजकुमारुडु’ से बतौर मुख्य अभिनेता डेब्यू किया. फिल्म में उनके अभिनय को पसंद किया गया और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण का नंदी पुरस्कार मिला. इस फिल्म के बाद उन्हें ‘प्रिंस’ के नाम से भी जाना जाने लगा.

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महेश बाबू की हिट फिल्में

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की बात करें तो उन्होंने अपने 27 साल के करियर में 28 फिल्मों में काम किया है. इनमें कई हिट फिल्में शामिल हैं. अभिनेता की डोकुडु, भारत एने नेनु, सरिलेरु नेक्केवरु, सरकारु वारी पाट्टा जैसी फिल्में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थीं. उनके करियर में एक समय ऐसा आया था, जब उन्हें तीन साल तक फिल्में नहीं मिल रही थीं.

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मिस इंडिया से रचाई शादी

सुपरस्टार महेश बाबू और पूर्व मिस इंडिया व अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर की प्रेम कहानी भी काफी दिलचस्प रही है. दोनों ने करीब 4 से 5 साल तक एक-दूसरे को डेट किया और अपने रिश्ते को निजी रखा. इसके बाद 10 फरवरी 2005 को दोनों ने शादी कर ली. दोनों ने मुंबई के मैरियट होटल में महेश बाबू की फिल्म 'अथाडू' की शूटिंग के दौरान ही शादी की थी.

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वाराणसी फिल्म में आएंगे नजर

महेश बाबू इन दिनों एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही फिल्म वाराणसी की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी अलग अंदाज में नजर आएंगे.

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