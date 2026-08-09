महज 4 साल की उम्र से फिल्मों में किया काम, फिर 3 साल के लिए सिनेमा से बना ली दूरी, मिस इंडिया से रचाई शादी

मिस इंडिया से रचाई शादी

सुपरस्टार महेश बाबू और पूर्व मिस इंडिया व अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर की प्रेम कहानी भी काफी दिलचस्प रही है. दोनों ने करीब 4 से 5 साल तक एक-दूसरे को डेट किया और अपने रिश्ते को निजी रखा. इसके बाद 10 फरवरी 2005 को दोनों ने शादी कर ली. दोनों ने मुंबई के मैरियट होटल में महेश बाबू की फिल्म 'अथाडू' की शूटिंग के दौरान ही शादी की थी.