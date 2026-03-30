Mahavir Jayanti 2026: 31 मार्च या 1 अप्रैल कब है महावीर जयंती, जानें तिथि और महत्व

Mahavir Jayanti 2026: महावीर जयंती 2026 कल यानी 31 मार्च (मंगलवार) को मनाई जाएगी. ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की 2624वीं जयंती है. ये पावन पर्व उनके आदर्शों-अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और संयम को याद करने का अवसर देता है. देशभर में श्रद्धालु इस दिन पूजा, दान और सेवा के माध्यम से उनके संदेशों को अपनाने का संकल्प लेते हैं.