Mahavir Jayanti 2026: 31 मार्च या 1 अप्रैल कब है महावीर जयंती, जानें तिथि और महत्व
Mahavir Jayanti 2026: महावीर जयंती 2026 कल यानी 31 मार्च (मंगलवार) को मनाई जाएगी. ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की 2624वीं जयंती है. ये पावन पर्व उनके आदर्शों-अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और संयम को याद करने का अवसर देता है. देशभर में श्रद्धालु इस दिन पूजा, दान और सेवा के माध्यम से उनके संदेशों को अपनाने का संकल्प लेते हैं.
महावीर जयंती की तिथि
महावीर जयंती चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है. साल 2026 में ये तिथि 31 मार्च को पड़ रही है, जिसे उदया तिथि के अनुसार मान्यता दी गई है. इस दिन जैन धर्मावलंबी विशेष पूजा-अर्चना कर भगवान महावीर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.
महावीर स्वामी का जीवन और योगदान
महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली (बिहार) के कुंडलपुर में हुआ था. वे एक महान आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को मजबूत आधार दिया और लोगों को सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी.
अहिंसा का सर्वोच्च सिद्धांत
महावीर स्वामी ने अहिंसा को जीवन का मूल आधार बताया. उनका मानना था कि किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए. ये विचार आज के समय में भी शांति और सह-अस्तित्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है.
सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का महत्व
उन्होंने सत्य बोलने, चोरी न करने (अस्तेय) और इंद्रियों पर कंट्रोल (ब्रह्मचर्य) रखने की शिक्षा दी. ये सिद्धांत व्यक्ति को नैतिक, अनुशासित और आत्मसंयमी जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं.
अपरिग्रह और सादा जीवन
महावीर स्वामी ने भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति छोड़ने और सादा जीवन अपनाने पर जोर दिया. उनका ये संदेश आज के भौतिकवादी युग में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है.
पूजा-पाठ और रथ यात्रा की परंपरा
महावीर जयंती पर श्रद्धालु सुबह मंदिरों में जाकर अभिषेक, पूजा और भजन करते हैं. कई स्थानों पर भव्य रथ यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें भगवान महावीर की प्रतिमा को सुसज्जित रथ में नगर भ्रमण कराया जाता है.
दान, सेवा और करुणा का संदेश
इस दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व होता है. लोग गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं देते हैं. ये परंपरा महावीर स्वामी के करुणा और मानवता के संदेश को समाज में फैलाने का माध्यम बनती है.