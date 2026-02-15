  • Home>
  • Gallery»
  • Maha Shivratri 2026: राशि के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, महाशिवरात्रि पर हर मनोकामना होगी पूरी!

Maha Shivratri 2026: राशि के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, महाशिवरात्रि पर हर मनोकामना होगी पूरी!

Maha Shivratri 2026 upaay: इस बार महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में 15 फरवरी 2026 को मनाया जा रहा है. पूरे भारत में इस पर्व को शिवभक्त बेहद धूमधाम के साथ मनाते हैं. इस दिन शिवमंदिरों में खूब भीड़ देखने को मिलती है. लोग भोलेनाथ की पूरे विधि-विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं. इस दिन व्रत का विधान है. महाशिवरात्रि दिन का नहीं बल्कि रात का पर्व होता है. मान्यता है कि इसी रात को शिव ने तांडव किया था. इस दिन शिव की कृपा पाने के लिए जीवन में शांति, सुख और धन के लिए तरह-तरह के उपाय किए जाते हैं. कोई शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, तो कई धतूरा, भांग और बेलपत्र चढ़ाता है. कुछ लोग रुद्राभिषेक कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं. वैदिक ज्योतिष के मुताबिक अपनी राशि के अनुसार इस दिन कुछ उपाय करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं. 


By: Preeti Rajput | Published: February 15, 2026 8:58:34 AM IST

Follow us on
Google News
Aries Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष राशि

महाशिवरात्रि के दिन आवेग में आकर किसी भी तरह का काम न करें. इस दिन सोच समझकर फैसला करें. वहीं इस महाशिवरात्रि पर वो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें. साथ ही रात को सोने से पहले सोने से पहले 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें.

You Might Be Interested In
Today Taurus Horoscope - Photo Gallery
2/12

वृषभ राशि

शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र अर्पित करें. इसके बाद 84 बार “ॐ नमः शिवाय” का जप करें. गाय या पक्षियों को भोजन खिलाना शुभ होगा.

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन राशि

इस महाशिवरात्रि फलहारी व्रत या भी निर्जला व्रत रख सकते हैं. साथ ही पूरे विधि- विधान के साथ प्रभु की पूजा करें. पूजा के दौरान महादेव की मूर्ति के पास घी का दीपक जलाकर
“ॐ नमः शिवाय” का जप करें.

You Might Be Interested In
cancer horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क राशि

इस राशि के लोग महादेव को दूध अर्पित करें. साथ ही बेलपत्र और चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है. क्योंकि, इस राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है. इसी कारण सफेद चीजें अर्पित करना शुभ माना जाता है.

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह राशि

श्रद्धा से शिवलिंग की परिक्रमा करें और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. महादेव को शहद और गुड़ का भोग लगाना चाहिए.

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या राशि

शिव पुराण जैसे ग्रंथों का पाठ करें. कपड़ा या तिल का दान करना शुभ माना जाता है. भगवान शिव को बेल पत्र और शहद से अभिषेक करें.

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला राशि

पूजा के बाद जरूरतमंदों को भोजन दें और घर में दीपक जलाएं. “ॐ नमः शिवाय” का जाप जरूर करें.

Sun Transit Effects Scorpio - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातक दूध, जल और शहद से रुद्राभिषेक करें. साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप करें.

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु राशि

सबसे पहले शिव मंदिर जाएं और यहां भगवान शिव की पूजा अर्चना करें. इसके बाद “ॐ नमः शिवाय” का जप के साथ चंदन पाउडर और पीले रंग के कपड़े और पीले फूलों और घी के साथ शंकर जी का अभिषेक करें.

Maha Shivratri 2026: राशि के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, महाशिवरात्रि पर हर मनोकामना होगी पूरी! - Photo Gallery
10/12

मकर राशि

महाशिवरात्रि के दिन निर्जला व्रत रखें और भगवान शिव का ध्यान करें. घी का दीपक जलाएं. साथ ही मंदिर में चावल और गुड़ अर्पित करें.

Aquarius Weekly Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ राशि

कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि देव हैं. इस राशि के जातकों को काल व्रत रखकर मंत्र जाप करना चाहिए. पूजा के बाद किताबें या पढ़ाई से जुड़ी चीजें दान करें. भगवान शिव को शहद का भोग लगाएं और बेर का फल चढ़ाएं.

You Might Be Interested In
Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन राशि

भगवान शिव की आराधना करें और व्रत रखें. गरीबों या बुजुर्गों को भोजन कराएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

Maha Shivratri 2026: राशि के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, महाशिवरात्रि पर हर मनोकामना होगी पूरी! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Maha Shivratri 2026: राशि के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, महाशिवरात्रि पर हर मनोकामना होगी पूरी! - Photo Gallery
Maha Shivratri 2026: राशि के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, महाशिवरात्रि पर हर मनोकामना होगी पूरी! - Photo Gallery
Maha Shivratri 2026: राशि के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, महाशिवरात्रि पर हर मनोकामना होगी पूरी! - Photo Gallery
Maha Shivratri 2026: राशि के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, महाशिवरात्रि पर हर मनोकामना होगी पूरी! - Photo Gallery