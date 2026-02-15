Maha Shivratri 2026: राशि के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, महाशिवरात्रि पर हर मनोकामना होगी पूरी!

Maha Shivratri 2026 upaay: इस बार महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में 15 फरवरी 2026 को मनाया जा रहा है. पूरे भारत में इस पर्व को शिवभक्त बेहद धूमधाम के साथ मनाते हैं. इस दिन शिवमंदिरों में खूब भीड़ देखने को मिलती है. लोग भोलेनाथ की पूरे विधि-विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं. इस दिन व्रत का विधान है. महाशिवरात्रि दिन का नहीं बल्कि रात का पर्व होता है. मान्यता है कि इसी रात को शिव ने तांडव किया था. इस दिन शिव की कृपा पाने के लिए जीवन में शांति, सुख और धन के लिए तरह-तरह के उपाय किए जाते हैं. कोई शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, तो कई धतूरा, भांग और बेलपत्र चढ़ाता है. कुछ लोग रुद्राभिषेक कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं. वैदिक ज्योतिष के मुताबिक अपनी राशि के अनुसार इस दिन कुछ उपाय करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं.