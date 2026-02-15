Mahashivratri 2026 : 300 साल बाद महाशिवरात्रि पर बन रह ह 4 राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि का पर्व इस बार सबसे खास माना जा रहा है. क्योंकि, इस बार इस शुभ दिन पर सर्वार्थसिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस योग में की गई भगवान शिव की उपासना अत्यंत फलकारी सिद्ध होती है. जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है. इस दिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चार पहर में शिव की अराधना की जाती है. शिव भक्त इस दिन व्रत का संकल्प लेकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करते हैं. चारों पहर की पूजा अलग-अलग मुहूर्त में की जाती है. जिससे पूजा का फल और भी ज्यादा मिलता है. शिवरात्रि पर शिव मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और शिव आरती का पाठ करना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से सुख और समृद्धिकी भी प्राप्ती होती है.