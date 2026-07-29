बर्थडे पर हुमा कुरैशी ने फैंस को दिया सरप्राइज! OTT पर गर्दा उड़ाने को तैयार ‘रानी भारती’, महारानी के सीजन 5 का हुआ ऐलान

बर्थडे पर हुमा कुरैशी ने फैंस को दिया सरप्राइज! OTT पर गर्दा उड़ाने को तैयार ‘रानी भारती’, महारानी के सीजन 5 का हुआ ऐलान
Huma Qureshi Maharani Season 5: हुमा कुरैशी की पॉपुलर सीरीज ‘महारानी’ का सीजन 5 जल्द ही आने वाला है. अपने बर्थडे पर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने फैंस को जबरदस्त सरप्राइज देते हुए अपनी हिट सीरीज के पांचवे सीजन का ऐलान कर दिया है. पॉपुलर पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज ‘महारानी’ ने हुमा कुरैशी को OTT की दुनिया की महारानी ही बना दिया है. आइये जानते हैं कब रिलीज होगा सीजन 5!
बर्थडे पर दिया सरप्राइज
हुमा अक्सर अपनी फिल्मों और वेब सीरीज से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं. अब अपने बर्थडे के मौके पर हुमा ने फैंस को एक जबरदस्त सरप्राइज दिया है. एक्ट्रेस ने फैंस को सरप्राइज देते हुए अपनी हिट वेब सीरीज 'महारानी' के पांचवे सीजन का ऐलान कर दिया है.
शुरु हुई शूटिंग
इस शो के मच अवेटेड पांचवें सीजन की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. सीरीज के पांचवे सीजन की लंबे समय से चर्चा हो रही थी. हुमा के पोस्ट ने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है. सीजन 5 में एक बार फिर अभिनेत्री हुमा कुरैशी 'रानी भारती' के दमदार किरदार में नजर आने वाली हैं, जिसे काफी पसंद किया गया है.
शो के चारों सीजन हिट
अब तक पॉपुलर सीरीज महारानी के चार सीजन आ चुके हैं और चारों को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. अब पांचवे सीजन में हुमा एक बार फिर रानी भारती के किरदार में नजर आएंगी. पॉलिटिकल ड्रामा से भरपूर ये किरदार अपनी हिम्मत, मजबूत इरादों और सत्ता तक पहुंचने के संघर्ष के चलते दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है.
किस OTT पर होगा स्ट्रीम
'महारानी' सीजन 5 का प्रोडक्शन अभी चल रहा है और यह ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम होगा. इसके पहले के भी चार सीजन सोनी लिव पर ही रिलीज हुए थे और अभी भी उपलब्ध हैं.
सुर्ख़ियों में हुमा कुरैशी
हुमा कुरैशी इन दिनों कई वजहों से चर्चा में हैं. एक तरफ उनकी पर्सनल लाइफ के चर्चे जोरों पर हैं तो वहीं उनकी हालिया रिलीज हुई फिल्म 'बेबी डू डाई डू' को भी बेहद पसंद किया गया. हुमा अपने किरदार और अभिनय से दर्शको को इंप्रेस करने में सफल रहीं. इस फिल्म में हुमा कुरैशी ने एक मूक-बधिर कॉन्ट्रैक्ट किलर 'बेबी करमरकर' की भूमिका निभाई है.