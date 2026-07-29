बर्थडे पर हुमा कुरैशी ने फैंस को दिया सरप्राइज! OTT पर गर्दा उड़ाने को तैयार ‘रानी भारती’, महारानी के सीजन 5 का हुआ ऐलान

Huma Qureshi Maharani Season 5: हुमा कुरैशी की पॉपुलर सीरीज ‘महारानी’ का सीजन 5 जल्द ही आने वाला है. अपने बर्थडे पर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने फैंस को जबरदस्त सरप्राइज देते हुए अपनी हिट सीरीज के पांचवे सीजन का ऐलान कर दिया है. पॉपुलर पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज ‘महारानी’ ने हुमा कुरैशी को OTT की दुनिया की महारानी ही बना दिया है. आइये जानते हैं कब रिलीज होगा सीजन 5!