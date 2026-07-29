कौन थे पंजाब के आखिरी राजा, जिन्हें अंग्रेजों ने कभी भारत नहीं लौटने दिया? कोहिनूर हीरे से था खास कनेक्शन

Maharaja Duleep Singh Story: इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं, जिन्हें पढ़कर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे महाराजा दलीप सिंह भी ऐसी ही एक शख्सियत थे. जिस मासूम बच्चे को पांच साल की उम्र में सिख साम्राज्य का ताज पहनाया गया, उसी से कुछ साल बाद अंग्रेजों ने न सिर्फ उसका राजपाट छीन लिया, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा भी ले लिया. उनकी जिंदगी सत्ता, साजिश और बिछड़ने की एक दर्दनाक दास्तान बनकर रह गई.