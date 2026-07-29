कौन थे पंजाब के आखिरी राजा, जिन्हें अंग्रेजों ने कभी भारत नहीं लौटने दिया? कोहिनूर हीरे से था खास कनेक्शन
Maharaja Duleep Singh Story: इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं, जिन्हें पढ़कर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे महाराजा दलीप सिंह भी ऐसी ही एक शख्सियत थे. जिस मासूम बच्चे को पांच साल की उम्र में सिख साम्राज्य का ताज पहनाया गया, उसी से कुछ साल बाद अंग्रेजों ने न सिर्फ उसका राजपाट छीन लिया, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा भी ले लिया. उनकी जिंदगी सत्ता, साजिश और बिछड़ने की एक दर्दनाक दास्तान बनकर रह गई.
कौन थे पंजाब के आखिरी राजा दलीप सिंह?
महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे महाराजा दलीप सिंह थे. 1843 में केवल पांच साल की उम्र में उनकी मां रानी जिंदां के संरक्षण में सिख साम्राज्य का शासक बनाया गया. लेकिन उनकी कम उम्र का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे-धीरे पंजाब पर अपना दबदबा बढ़ाया और आखिरकार 1849 में पूरे सिख साम्राज्य पर कब्जा कर लिया.
राजा दलीप सिंह से अंग्रेजों ने कोहिनूर भी छिना और ताज भी
29 मार्च 1849 को अंग्रेजों ने नाबालिग महाराजा दलीप सिंह से एक संधि पर हस्ताक्षर कराए. इस समझौते के बाद उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और कोहिनूर हीरा, जो उनके पिता महाराजा रणजीत सिंह की विरासत था, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया. इसी वजह से दलीप सिंह को कोहिनूर का आखिरी भारतीय वारिस माना जाता है.
राजा दलीप सिंह को अंग्रेजों ने भारत से दूर भेज दिया
साम्राज्य छीनने के बाद अंग्रेज महाराजा दलीप सिंह को भारत से दूर ब्रिटेन ले गए. वहां उनकी परवरिश अंग्रेजी माहौल में हुई और उन्हें अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने लोगों से पूरी तरह अलग कर दिया गया. उनका जीवन एक तरह से निर्वासन में बदल गया.
राजा दलीप सिंह को ईसाई धर्म अपनाने के लिए किया गया प्रेरित
इतिहासकारों के मुताबिक, कम उम्र में दलीप सिंह पर गहरा प्रभाव डालते हुए 1853 में उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया. हालांकि, अपनी मां रानी जिंदां की मृत्यु के बाद उन्होंने फिस से सिख धर्म अपना लिया. यह फैसला उनकी जड़ों और अपनी पहचान से दोबारा जुड़ने की कोशिश माना जाता है.
सिर्फ दो बार लौट पाए राजा दलीप सिंह भारत
15 साल की उम्र के बाद महाराजा दलीप सिंह केवल दो बार भारत आए. पहली बार 1860 में अपनी मां को इंग्लैंड ले जाने के लिए और दूसरी बार 1863 में उनकी अंतिम विदाई के लिए. दोनों ही यात्राएं बेहद छोटी रहीं और अंग्रेज सरकार की कड़ी निगरानी में हुईं. उन्हें कभी भी स्वतंत्र रूप से भारत में रहने की अनुमति नहीं मिली.
अंग्रेजों से बदला लेने की कोशिश भी हुई नाकाम
महाराजा दलीप सिंह ने अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी. उन्होंने रूस जाकर वहां के जार से मुलाकात की और भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह योजना सफल नहीं हो सकी और वे अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए.
महाराजा दलीप सिंह ने आखिरी सांस भी अपने देश से दूर ली
महाराजा दलीप सिंह का सबसे बड़ा सपना भारत लौटना था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उन्हें इसकी इजाजत कभी नहीं दी. 1893 में 55 साल की आयु में उन्होंने फ्रांस के पेरिस में अंतिम सांस ली. जिस राजा से बचपन में उसका ताज, उसका देश और उसकी विरासत छीन ली गई थी, वह अपने वतन की मिट्टी तक नसीब किए बिना दुनिया से विदा हो गया.