Maha Shivratri 2026: 15 फरवरी की आधी रात, महाशिवरात्रि पर 51 मिनट में पूरी होगी हर मनोकामना; जानें निशिता काल का समय

Maha Shivratri 2026: इस साल महाशिवरात्रि क पर्व 15 फरवरी को धूमधाम से मनाया जाने वाले हैं. यह त्योहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है. यह दिन भगवान शिव को समर्पित होती है. इस शुभ रात को भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था. इसलिए इस दिन को शिवभक्त बेहद धूमधाम से मनाया जाता है. यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि संयम और आत्मशुद्धि एक महत्वपूर्ण अवसर है.