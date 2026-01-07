Magh Snan 2026: तीर्थ न जा पाएं तो क्या करें? घर पर ऐसे करें माघ स्नान, मिलेगा पूरा पुण्य
Magh Snan 2026: माघ माह हिंदू धर्म का 11वां महीना है. इस दौरान माघ स्नान का विशेष महत्व है. माघ माह के दौरान त्रिवेणी संगम स्थल पर स्नान का विशेष महत्व है. यह वार्षिक स्नान है. इस दौरान स्नान करने से विशेष पूर्ण की प्राप्ति होती है. जानते हैं अगर आप माघ स्नान के लिए नहीं जा पा रहे तो घर में कैसे करें स्नान.
Magh Snan At Home
अगर आप भी किसी कारण के इस से माघ स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो माघ स्नान घर पर ही कर सकते हैं. जानते हैं वो कौन-सी विधि है जिससे आप स्नानघर पर कर सकते हैं.
Magh Snan At Home
माघ स्नान 4 जनवरी से प्रारंभ हो गया है. इस दौरान स्नान, दान और भगवान की साधना का विशेष महत्व बताया गया है. मआघ स्नान 15 जनवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा.
Magh Snan At Home
जो लोग इस साल संगम तट पर स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें और घर पर नहाने के पाने में गंगा जल या कुंभ स्नान का जल डालकर साथ ही तिल डालकर स्नान करें.
Magh Snan At Home
साफ कपड़ों को पहन कर, सूर्य देव को अर्घ्य दें. सूर्य देव को अर्घ्य देते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप अवश्य करें. इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें.
Magh Snan At Home
अपनी वाणी और क्रोध पर इस दिन नियंत्रण रखें. इन दिन दान और जरूरतमंदों को सर्दियों का सामान अवश्य बांटे. इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें.
Magh Snan At Home
घर में पूरी श्रद्धा से स्नान करें, ऐसा करने से आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा, साथ ही भगवान विष्णु या अन्य भगवान के नाम का जप जरूर करें.