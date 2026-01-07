Magh Snan 2026: तीर्थ न जा पाएं तो क्या करें? घर पर ऐसे करें माघ स्नान, मिलेगा पूरा पुण्य

Magh Snan 2026: माघ माह हिंदू धर्म का 11वां महीना है. इस दौरान माघ स्नान का विशेष महत्व है. माघ माह के दौरान त्रिवेणी संगम स्थल पर स्नान का विशेष महत्व है. यह वार्षिक स्नान है. इस दौरान स्नान करने से विशेष पूर्ण की प्राप्ति होती है. जानते हैं अगर आप माघ स्नान के लिए नहीं जा पा रहे तो घर में कैसे करें स्नान.