Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा के दिन इन चीजों के महादान से दूर होंगे कष्ट और बढ़ेगा पुण्य
Magh Purnima 2026: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत विशेष और महत्वपूर्ण माना गया है. माघी पूर्णिमा को स्नान और दान के लिए खास माना जाता है.
हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन को दान और स्नान के लिए बहुत शुभ और फलदायी माना गया है. साल 2026 में माघ मास की पूर्णिमा 1 फरवरी 2026, रविवार के दिन है. यह दिन बहुत शुभ होता है.
इस दिन बहुत सी चीजों का दान करने से जीवन के कष्ट कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन देवता गण धरती पर आते हैं और विष्णु जी जल में निवास करते हैं. इसीलिए इस दिन स्नान-दान से सुख-सौभाग्य आता है.
माघ पूर्णिमा के दिन बहुत से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. इस दिन आयुष्मान योग, पुष्य नक्षत्र, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं. यह दिन बहुत शुभ है.
इस दिन काले तिल और सरसों का दान और काले कपड़ों का दान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है. कार्यों में आ रही बाधाओं का अंत होता है.
माघ पूर्णिमा के दिन कुत्तों और चींटियों को आटा-गुड़ खिलाएं, साथ ही उनकी सेवा करें. साथ ही जरूरतमंदों को कंबल का दान करें. यह पूर्णिमा सर्दियों के मौसम में आती हैं. ठंड से बचाव का सामान लोंगों में बांटे.
माघ पूर्णिमा पर गुड़, गेहूं का दान करें. साथ ही मूंगफली का दान करना भी शुभ होता है.
इस दिन कुंडली में चंद्रमा की शांति बनी रहे उसके लिए सफेद चीजों का दान करें. जैसे दूध, मिश्री, चावल का दान करें.
इन सभी चीजों के दान से सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही यह दान चंद्रमा की शीतलता और विष्णु-लक्ष्मी की कृपा लाता है, जो जीवन से नकारात्मकता दूर करता है.