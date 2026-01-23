Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर बन रहे हैं दुर्लभ शुभ योग, इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा
Magh Purnima 2026: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है. साल 2026 में माघ माह की पूर्णिमा 1 फरवरी 2026, रविवार के दिन पड़ रही है. इस दिन को बहुत विशेष माना जा रहा है. पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है.
Magh Purnima 2026
माघ माह की पूर्णिमा तिथि पर विशेष संयोग का निर्माण हो रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. 1 फरवरी को सुबह 07:09 से रात 11:58 तक रहेगा.
Shubh Yog
साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है. इस दिन सुबह 07:09 से रात 11:58 तक रहेगा. रवि पुष्य योग को ज्योतिष शास्त्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है. यह रविवार के संयोग से बनता है.
Maa Laxmi
साथ ही इस दिन प्रीति योग बन रहा है जो सुबह 10:19 मिनट कर रहेगा. इसके बाद आयुष्मान योग रहेगा. माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी जी की आराधना भी करें. लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन सुबह स्नानके बाद लक्ष्मी जी को 11 कौड़ियां चढ़ाकर हल्दी से तिलक करें. अगले दिन इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें.
Aries
इस दिन मेष राशि वालों पर मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी. इस दिन बिजनेस में लाभ, जॉब में खुशी और करियर में उन्नति मिल सकती है. यह दिन आपके लिए शुभ है.
Leo
सिंह राशि वालों के लिए माघ माह की पूर्णिमा अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगी. इस दिन पुराने इंवेस्टमेंट से लाभ मिलेगा और प्रॉपर्टी के काम बन सकते हैं. बिजनेस में लाङ मिलेगा.
Sagittarius
धनु राशि वालों के लिए माघ पूर्णिमा 1 फरवरी का दिन शुभ रहेगा. इस दिन आपका मुनाफा बढ़ेगा और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी. इस दिन आपको फैमली मेंबर का सपोर्ट मिलेगा आपके काम बनेंगे.